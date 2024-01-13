Головний талант Динамо цікавий клубу з топового чемпіонату

Владислав Ванат у матчі проти "Оболоні". Фото: "Динамо" Київ

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат привернув до себе увагу низки європейських клубів із топових чемпіонатів. Одним із них стала команда, яку тренує колишній головний тренер донецького "Шахтаря".

Колишній український футболіст Сергій Яковлєв розповів про інтерес "Лілля" до Владислава Ваната в інтерв'ю "Футбол 24".

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За словами Яковлєва, про інтерес "Лілля" йому особисто сказав президент клубу Олів'є Летанг, з яким вони разом грали за "Реймс".

Яковлєв розповів, що Олів'є дзвонив йому і питав про Ваната, щоб зібрати більше інформації. Колишній футболіст зазначив, що вони із президентом "Лілля" періодично спілкуються про український футбол.

Цікаво, що тренує "Лілль" португальський фахівець Пауло Фонсека, який раніше тренував "Шахтар" та взяв за дружину українку. Він же зустрів повномасштабне російське вторгнення в Києві, і потім був евакуйований разом із легіонерами "гірників" та "Динамо". Наразі фахівець постійно нагадує іноземній публіці про те, що відбувається в Україні.

Зазначимо, що після закінчення сезону Фонсека покине клуб і не продовжуватиме контракт.

"Лілль" у нинішньому сезоні йде п'ятим у чемпіонаті Франції.

Ванат цього сезону зіграв шістнадцять матчів за "Динамо", забивши в них сім голів і зробивши п'ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 22-річного футболіста у 3 млн євро. Чинний контракт українця закінчиться влітку 2025 року.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

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