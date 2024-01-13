Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Головний талант Динамо цікавий клубу з топового чемпіонату arrow

Головний талант Динамо цікавий клубу з топового чемпіонату

13 січня 2024 13:43
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Головний талант Динамо цікавий клубу з топового чемпіонату
Владислав Ванат у матчі проти "Оболоні". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Форвард київського "Динамо" Владислав Ванат привернув до себе увагу низки європейських клубів із топових чемпіонатів. Одним із них стала команда, яку тренує колишній головний тренер донецького "Шахтаря".

Колишній український футболіст Сергій Яковлєв розповів про інтерес "Лілля" до Владислава Ваната в інтерв'ю "Футбол 24".

Читайте також:

Ванат може переїхати до Франції

За словами Яковлєва, про інтерес "Лілля" йому особисто сказав президент клубу Олів'є Летанг, з яким вони разом грали за "Реймс".

Яковлєв розповів, що Олів'є дзвонив йому і питав про Ваната, щоб зібрати більше інформації. Колишній футболіст зазначив, що вони із президентом "Лілля" періодично спілкуються про український футбол.

Цікаво, що тренує "Лілль" португальський фахівець Пауло Фонсека, який раніше тренував "Шахтар" та взяв за дружину українку. Він же зустрів повномасштабне російське вторгнення в Києві, і потім був евакуйований разом із легіонерами "гірників" та "Динамо". Наразі фахівець постійно нагадує іноземній публіці про те, що відбувається в Україні.

Зазначимо, що після закінчення сезону Фонсека покине клуб і не продовжуватиме контракт.

"Лілль" у нинішньому сезоні йде п'ятим у чемпіонаті Франції.

Ванат цього сезону зіграв шістнадцять матчів за "Динамо", забивши в них сім голів і зробивши п'ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 22-річного футболіста у 3 млн євро. Чинний контракт українця закінчиться влітку 2025 року.

Нагадаємо, "Динамо" може продати двох гравців у закордонні клуби.

"Реал" Мадрид знайшов несподівану альтернативу Мбаппе.

У Динамо з'явився новий тренер — що про нього відомо

Довбик отримає пропозицію з АПЛ — українцем цікавляться два клуби. А поки що українського форварда побили на тренуванні "Жирони".

Циганков зацікавив відразу два відомі клуби.

футбол
Динамо
Футбол трансфери
Владислав Ванат
Лілль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі