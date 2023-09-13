Клуб УПЛ передав на фронт дрони та засоби проти "Ланцетів"

"Рух" передав допомогу військовим. Фото: ФК "Рух"

Футбольний клуб Української прем'єр-ліги "Рух" зі Львова передав допомогу українським військовим. У клубі допомогли кільком підрозділам.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

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Зазначимо, що в нинішньому сезоні УПЛ "Рух" посідає четверте місце, але має на один матч менше "Шахтаря", "Полісся" та "Кривбасу", які йдуть попереду. Львів'яни відстають від донеччан, що йдуть першими, відстають на 3 очки.

Допомога армії

За інформацією "Руху", вони відреагували на запит військових та допомогли із системами, які допоможуть на фронті та під час навчання у тилу.

Бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади "Рух" передав 10 антиланцетних комплексів "Зозулька" та інше спорядження.

"Зозулька" — це портативна система РЕБ, внаслідок роботи якої дрони "Ленцет" втрачають керування.

Також клуб передав 22 дрони Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Їх використовуватимуть для навчання курсантів аеророзвідки.

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