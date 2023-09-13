Клуб УПЛ передал на фронт дроны и средства против "Ланцетов"

"Рух" передав допомогу військовим. Фото: ФК "Рух"

Футбольный клуб Украинской премьер-лиги "Рух" из Львова передал помощь украинскими военным. В клубе помогли нескольким подразделениям.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

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Отметим, что в нынешнем сезоне УПЛ "Рух" занимает четвертое место, но имеет на один матч меньше идущих впереди "Шахтера", "Полесья" и "Кривбасса". От идущих первыми дончан львовяне отстают на 3 очка.

Помощь армии

По информации "Руха", они отреагировали на запрос военных и помогли с системами, которые помогут на фронте и во время обучения в тылу.

Бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады "Рух" передал 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое снаряжение.

"Зозулька" — этот портативная система РЭБ, в результате работы которой дроны "Ленцет" теряют управление.

Также клуб передал 22 дрона Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного. Их будут использовать для обучения курсантов аэроразведки.

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