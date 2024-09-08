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Кохан встановив особистий рекорд в метанні молота та вперше переміг Катсберга

8 вересня 2024 17:33
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Михайло Кохан переміг Ітана Катсберга — подробиці
Бенц Халаш, Ітан Катсберг та Михайло Кохан. Фото: instagram/misha_kohan
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Український важкоатлет Михайло Кохан виграв етап Золотого Рівня Континентального Туру в Загребі з найкращим результатом у кар'єрі. Українець із загальним результатом переміг свого суперника, канадця Ітана Катцберга.

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

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Михайло метнув молот на 81,14 метра, чи покращив свій найкращий результат в житті на 38 сантиметрів. 

Також додамо, що український спортсмен вперше у кар'єрі переміг свого опонента — Чемпіона Світу та Олміпйського Чемпіона з метання молота, канадського спортсмена Ітана Катсберга.

До сьогодні вони зустрічалися п'ять разів у різних змаганнях, і кожного разу Катцбергу вдавалося перемагати Кохана. 

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Канада спорт Україна Михайло Кохан важка атлетика метання молоту

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