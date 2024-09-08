Михайло Кохан переміг Ітана Катсберга — подробиці

Кохан встановив особистий рекорд в метанні молота та вперше переміг Катсберга
Український важкоатлет Михайло Кохан виграв етап Золотого Рівня Континентального Туру в Загребі з найкращим результатом у кар'єрі. Українець із загальним результатом переміг свого суперника, канадця Ітана Катцберга.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Михайло Кохан знову здобуває перемогу
Михайло метнув молот на 81,14 метра, чи покращив свій найкращий результат в житті на 38 сантиметрів.
Також додамо, що український спортсмен вперше у кар'єрі переміг свого опонента — Чемпіона Світу та Олміпйського Чемпіона з метання молота, канадського спортсмена Ітана Катсберга.
До сьогодні вони зустрічалися п'ять разів у різних змаганнях, і кожного разу Катцбергу вдавалося перемагати Кохана.
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