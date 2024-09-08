Михаил Кохан победил Итана Катсберга.

Кохан установил личный рекорд в метании молота и впервые победил Катсберга
Украинский тяжелоатлет Михаил Кохан выиграл этап Золотого уровня Континентального Тура в Загребе с лучшим результатом в карьере. Украинец с общим результатом победил своего соперника, канадца Итана Катцберга.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Михаил Кохан снова одерживает победу
Михаил метнул молот на 81,14 метра или улучшил свой лучший результат в жизни на 38 сантиметров.
Также добавим, что украинский спортсмен впервые в карьере победил своего оппонента — Чемпиона Мира и Чемпиона Олмипа по метанию молота, канадского спортсмена Итана Катсберга.
До сегодняшнего дня они встречались пять раз в разных соревнованиях, и каждый раз Катцбергу удавалось побеждать Кохана.
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