Михаил Кохан победил Итана Катсберга.

Бенц Халаш, Итан Катсберг и Михаил Кохан. Фото: instagram/misha_kohan

Украинский тяжелоатлет Михаил Кохан выиграл этап Золотого уровня Континентального Тура в Загребе с лучшим результатом в карьере. Украинец с общим результатом победил своего соперника, канадца Итана Катцберга.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Михаил метнул молот на 81,14 метра или улучшил свой лучший результат в жизни на 38 сантиметров.

Также добавим, что украинский спортсмен впервые в карьере победил своего оппонента — Чемпиона Мира и Чемпиона Олмипа по метанию молота, канадского спортсмена Итана Катсберга.

До сегодняшнего дня они встречались пять раз в разных соревнованиях, и каждый раз Катцбергу удавалось побеждать Кохана.

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