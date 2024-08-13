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Коляденко розповіла, чим займатиметься після Олімпіади-2024

13 серпня 2024 16:31
Валерій Ковалевич - Редактор
Коляденко зізналася, чим займеться після Олімпіади-2024
Ірина Коляденко на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/
Валерій Ковалевич - Редактор

Призерка Олімпіади-2024 Ірина Коляденко повернулася в Україну після Ігор у Парижі. Спортсменка привезла срібну медаль, яку здобула у запеклій боротьбі із сильними суперницями.

Українка в інтерв'ю порталу Новини.LIVE розповіла, хто першим її привітав і що вона планує робити далі.

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Дворазова чемпіонка Європи з боротьби Ірина Коляденко на другій Олімпіаді поспіль виборола медаль. Три роки тому у Токіо українка привезла додому "бронзу", а в Парижі-2024 їй підкорилося "срібло".

Ірина Коляденко
Ірина Коляденко після повернення до Києва. Фото: Новини.LIVE

Плани Коляденко після складного турніру

Спортсменка зізналася, що не мріяла у дитинстві виступити на Олімпіаді й навіть не підозрювала про її існування. Через 12 років після цього молода українка вже здобула свою другу медаль на турнірі.

"Я в дитинстві навіть про боротьбу не знала. Олімпійські ігри вперше побачила у 2012 році, коли вже почала займатися боротьбою. Хто першим мене привітав після медалі в Парижі? Вболівальники та люди із зали, в якому я тренуюсь", — зізналася Коляденко.

Спортсменка заявила, що після складного турніру розраховує відпочити та відновитися. Раніше 25-річна Коляденко говорила, що все ще мріє здобути "золото" на Олімпіаді.

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спорт Олімпійські ігри Ірина Коляденко Олімпіада-2024 вільна боротьба

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