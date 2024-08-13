Коляденко призналась, чем займется после Олимпиады-2024

Коляденко рассказала, чем займется после Олимпиады-2024
Призер Олимпиады-2024 Ирина Коляденко вернулась в Украину после Игр в Париже. Спортсменка привезла серебряную медаль, которую завоевала в упорной борьбе с сильными соперницами.
Украинка в интервью порталу Новини.LIVE рассказала, кто первым ее поздравил и что она планирует делать дальше.
Двукратная чемпионка Европы по борьбе Ирина Коляденко на второй Олимпиаде подряд завоевала медаль. Три года назад в Токио украинка завоевала "бронзу", а в Париже-2024 ей покорилось "серебро".
Планы Коляденко после сложного турнира
Спортсменка призналась, что не мечтала в детстве выступить на Олимпиаде и даже не подозревала о ее существовании. Спустя 12 лет после этого молодая украинка уже завоевала свою вторую медаль на турнире.
"Я в детстве даже о борьбе не знала. Олимпийские игры впервые увидела в 2012 году, когда уже начала заниматься борьбой. Кто первым меня поздравил после медали в Париже? Болельщики и люди из зала, в котором я тренируюсь", — призналась Коляденко.
Спортсменка заявила, что после сложного турнира рассчитывает отдохнуть и восстановиться. Ранее 25-летняя Коляденко говорила, что все еще мечтает завоевать "золото" на Олимпиаде.
Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — клуб может продать украинца.
Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство.
Украина снова удивила мир по результатам Олимпиады-2024.
Коляденко откровенно рассказала об украинских болельщиках на Олимпиаде-2024.
У гимнастки из США отобрали медаль уже после завершения Олимпиады-2024.
Леброн Джеймс назвал баскетболиста, который его вдохновляет.
Читайте Новини.LIVE!