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Коляденко рассказала, чем займется после Олимпиады-2024

13 августа 2024 16:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Коляденко призналась, чем займется после Олимпиады-2024
Ирина Коляденко на Олимпиаде-2024. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/
Валерий Ковалевич - Редактор

Призер Олимпиады-2024 Ирина Коляденко вернулась в Украину после Игр в Париже. Спортсменка привезла серебряную медаль, которую завоевала в упорной борьбе с сильными соперницами. 

Украинка в интервью порталу Новини.LIVE рассказала, кто первым ее поздравил и что она планирует делать дальше. 

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Двукратная чемпионка Европы по борьбе Ирина Коляденко на второй Олимпиаде подряд завоевала медаль. Три года назад в Токио украинка завоевала "бронзу", а в Париже-2024 ей покорилось "серебро". 

Ирина Коляденко
Ирина Коляденко после возвращения в Киев. Фото: Новини.LIVE

Планы Коляденко после сложного турнира 

Спортсменка призналась, что не мечтала в детстве выступить на Олимпиаде и даже не подозревала о ее существовании. Спустя 12 лет после этого молодая украинка уже завоевала свою вторую медаль на турнире. 

"Я в детстве даже о борьбе не знала. Олимпийские игры впервые увидела в 2012 году, когда уже начала заниматься борьбой. Кто первым меня поздравил после медали в Париже? Болельщики и люди из зала, в котором я тренируюсь", — призналась Коляденко. 

Спортсменка заявила, что после сложного турнира рассчитывает отдохнуть и восстановиться. Ранее 25-летняя Коляденко говорила, что все еще мечтает завоевать "золото" на Олимпиаде. 

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спорт Олимпийские игры Ирина Коляденко Олимпиада-2024 вольная борьба

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