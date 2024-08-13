Коляденко призналась, чем займется после Олимпиады-2024

Ирина Коляденко на Олимпиаде-2024. Фото: instagram.com/irynakoliadenko/

Призер Олимпиады-2024 Ирина Коляденко вернулась в Украину после Игр в Париже. Спортсменка привезла серебряную медаль, которую завоевала в упорной борьбе с сильными соперницами.

Украинка в интервью порталу Новини.LIVE рассказала, кто первым ее поздравил и что она планирует делать дальше.

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Двукратная чемпионка Европы по борьбе Ирина Коляденко на второй Олимпиаде подряд завоевала медаль. Три года назад в Токио украинка завоевала "бронзу", а в Париже-2024 ей покорилось "серебро".

Ирина Коляденко после возвращения в Киев. Фото: Новини.LIVE

Планы Коляденко после сложного турнира

Спортсменка призналась, что не мечтала в детстве выступить на Олимпиаде и даже не подозревала о ее существовании. Спустя 12 лет после этого молодая украинка уже завоевала свою вторую медаль на турнире.

"Я в детстве даже о борьбе не знала. Олимпийские игры впервые увидела в 2012 году, когда уже начала заниматься борьбой. Кто первым меня поздравил после медали в Париже? Болельщики и люди из зала, в котором я тренируюсь", — призналась Коляденко.

Спортсменка заявила, что после сложного турнира рассчитывает отдохнуть и восстановиться. Ранее 25-летняя Коляденко говорила, что все еще мечтает завоевать "золото" на Олимпиаде.

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