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Колишні гравці Арсеналу жорстко розкритикували гру Мудрика

14 грудня 2023 14:10
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Колишні гравці Арсеналу жорстко розкритикували гру Мудрика
Гравець Челсі Михайло Мудрик. Фото: FC Chelsea
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Колишній гравець "Арсеналу" Пол Мерсон оцінив гру Михайла Мудрика та заявив, що він не розвивається. Крім цього, він поділився, що не вважає українського футболіста кращим за Стерлінга. 

Про це пише Футбол Україна.

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За словами Мерсона, він не розуміє про що думає керівництво клубу, коли здійснює нові трансфери. 

Пол Мерсон
Колишній гравець "Арсеналу" Пол Мерсон. Фото: The Sun

"Палмер був справді гарним трансфером, але не впевнений, що були такі ще — Мудрик не зрушив з місця. Кайседо не схожий на футболіста, який коштує 115 млн фунтів. Енцо іноді показує справді гарну гру. Дісасі грає добре, коли поряд з ним Тіагу Сілва. Мадуеке та Чуквуемека не грають. Декілька тижнів тому Стерлінг був недоступний для матчів, але він не грає і зараз. Мудрик грає, але не вважаю його кращим за Стерлінга", — заявив він. 

Своєю чергою, колишній форвард "Арсеналу" Іан Райт теж розкритикував Михайла Мудрика в "Челсі", пише Sportanalytic. Він поділився, що футболіст погано проявляє себе на полі. 

"Він лише біжить зі швидкістю 100 миль на годину і ні про що не думає", — сказав Райт.

Іан Райт
Колишній гравець "Арсеналу" Іан Райт. Фото: ProSports

Також він сподівається, що в АПЛ Мудрик додасть у розумінні гри, але "поки цього не сталося".

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