Бывшие игроки Арсенала жестко раскритиковали игру Мудрика

Игрок Челси Михаил Мудрик. Фото: FC Chelsea

Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон оценил игру Михаила Мудрика и заявил, что он не развивается. Кроме этого, он поделился, что не считает украинского футболиста лучше Стерлинга.

Об этом пишет Футбол Украина.

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По словам Мерсона, он не понимает, о чем думает руководство клуба, когда осуществляет новые трансферы.

Бывший игрок "Арсенала" Пол Мерсон. Фото: The Sun

"Палмер был действительно хорошим трансфером, но не уверен, что были такие еще — Мудрик не сдвинулся с места. Кайседо не похож на футболиста, который стоит 115 млн фунтов. Энцо иногда показывает действительно хорошую игру. Диссаси играет хорошо, когда рядом с ним Тиагу Сильва. Мадуэке и Чуквуэмека не играют. Несколько недель назад Стерлинг был недоступен для матчей, но он не играет и сейчас. Мудрик играет, но не считаю его лучше Стерлинга", — заявил он.

В свою очередь, бывший форвард "Арсенала" Иан Райт тоже раскритиковал Михаила Мудрика в "Челси", пишет Sportanalytic. Он поделился, что футболист плохо проявляет себя на поле.

"Он только бежит со скоростью 100 миль в час и ни о чем не думает", — сказал Райт.

Бывший игрок "Арсенала" Иан Райт. Фото: ProSports

Также он надеется, что в АПЛ Мудрик прибавит в понимании игры, но "пока этого не произошло".

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