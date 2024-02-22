Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Колишня дівчина ексгравця Динамо Київ опублікувала пікантне фото arrow

Колишня дівчина ексгравця Динамо Київ опублікувала пікантне фото

22 лютого 2024 09:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Колишня дівчина ексгравця Динамо Київ опублікувала пікантне фото
Колишня дівчина ексфутболіста "Динамо" Беньяміна Вербича Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишня дівчина і мати дитини ексфутболіста київського "Динамо" і збірної Словенії Беньяміна Вербича Альвіна Царенко, яка проживає в Греції, не марнує часу. Дівчина радує своїх підписників пікантними фото.

Своїми формами сексапільна дівчина ділиться з підписниками в Instagram.

Ексдівчина Вербича показала прозорий купальник

На новому фото дівчина здивувала підписників своїми стрункими формами, підтягнутим бюстом в прозорому купальнику.

Альвіна Царенко
Колишня дівчина ексфутболіста "Динамо" Беньяміна Вербича Альвіна Царенка. Фото: instagram.com/alvi_lalli

Зазначимо, що Вербич зустрічався з Альвіною у 2021-му та на початку 2022 року. Дівчина народила від спортсмена сина Мая. Після початку повномасштабної війни в Україні пара розлучилася, і Беньямін невдовзі поїхав грати до Греції за "Панатинаїкос".

Царенко також переїхала до Греції, де почала зустрічатись з іншим іноземним футболістом.

З моменту розлучення Альвіна різними способами намагалася звинуватити Вербича у відмові від допомоги дитині.

Нагадаємо, "Реал" отримає пропозицію щодо Луніна від "Манчестер Юнайтед".

Дівчину відомого боксера заарештували у Росії за підтримку України.

Київське "Динамо" готується до продажу гравців — хто піде з київської команди.

Лідер "Баварії" побився з тренером і вирішив змінити клуб.

Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.

"Баварія" звільнила Тухеля — хто стане новим тренером.

футбол
Греція
Динамо
українські легіонери (футбол)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі