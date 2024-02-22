Колишня дівчина ексгравця Динамо Київ опублікувала пікантне фото

Колишня дівчина ексфутболіста "Динамо" Беньяміна Вербича Альвіна Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli

Колишня дівчина і мати дитини ексфутболіста київського "Динамо" і збірної Словенії Беньяміна Вербича Альвіна Царенко, яка проживає в Греції, не марнує часу. Дівчина радує своїх підписників пікантними фото.

Своїми формами сексапільна дівчина ділиться з підписниками в Instagram.

Ексдівчина Вербича показала прозорий купальник

На новому фото дівчина здивувала підписників своїми стрункими формами, підтягнутим бюстом в прозорому купальнику.

Колишня дівчина ексфутболіста "Динамо" Беньяміна Вербича Альвіна Царенка. Фото: instagram.com/alvi_lalli

Зазначимо, що Вербич зустрічався з Альвіною у 2021-му та на початку 2022 року. Дівчина народила від спортсмена сина Мая. Після початку повномасштабної війни в Україні пара розлучилася, і Беньямін невдовзі поїхав грати до Греції за "Панатинаїкос".

Царенко також переїхала до Греції, де почала зустрічатись з іншим іноземним футболістом.

З моменту розлучення Альвіна різними способами намагалася звинуватити Вербича у відмові від допомоги дитині.

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