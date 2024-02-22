Бывшая девушка экс-игрока Динамо Киев опубликовала пикантное фото
Проживающая в Греции бывшая девушка и мать ребенка экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямина Вербича Альвина Царенко не теряет времени зря. Девушка радует своих подписчиков пикантными фото.
Своими формами сексапильная девушка делится с подписчиками в Instagram.
Экс-девушка Вербича показала прозрачный купальник
На новом фото девушка удивила подписчиков своими стройными формами, подтянутым бюстом в прозрачном купальнике.
Отметим, что Вербич встречался с Альвиной в 2021-м и начале 2022 года. Девушка родила от спортсмена сына Мая. После начала полномасштабной войны в Украине пара рассталась, и Беньямин вскоре уехал играть в Грецию за "Панатинаикос".
Царенко также переехала в Грецию, где начала встречаться с другим иностранным футболистом.
С момента расставания Альвина различными способами пыталась обвинить Вербича в отказе от помощи ребенку.
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