Бывшая девушка экс-игрока Динамо Киев опубликовала пикантное фото

Бывшая девушка экс-футболиста "Динамо" Беньямина Вербича Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli

Проживающая в Греции бывшая девушка и мать ребенка экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямина Вербича Альвина Царенко не теряет времени зря. Девушка радует своих подписчиков пикантными фото.

Своими формами сексапильная девушка делится с подписчиками в Instagram.

Экс-девушка Вербича показала прозрачный купальник

На новом фото девушка удивила подписчиков своими стройными формами, подтянутым бюстом в прозрачном купальнике.

Бывшая девушка экс-футболиста "Динамо" Беньямина Вербича Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli

Отметим, что Вербич встречался с Альвиной в 2021-м и начале 2022 года. Девушка родила от спортсмена сына Мая. После начала полномасштабной войны в Украине пара рассталась, и Беньямин вскоре уехал играть в Грецию за "Панатинаикос".

Царенко также переехала в Грецию, где начала встречаться с другим иностранным футболистом.

С момента расставания Альвина различными способами пыталась обвинить Вербича в отказе от помощи ребенку.

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