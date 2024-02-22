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Бывшая девушка экс-игрока Динамо Киев опубликовала пикантное фото

22 февраля 2024 09:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бывшая девушка экс-игрока Динамо Киев опубликовала пикантное фото
Бывшая девушка экс-футболиста "Динамо" Беньямина Вербича Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Проживающая в Греции бывшая девушка и мать ребенка экс-футболиста киевского "Динамо" и сборной Словении Беньямина Вербича Альвина Царенко не теряет времени зря. Девушка радует своих подписчиков пикантными фото.

Своими формами сексапильная девушка делится с подписчиками в Instagram.

Экс-девушка Вербича показала прозрачный купальник

На новом фото девушка удивила подписчиков своими стройными формами, подтянутым бюстом в прозрачном купальнике.

Альвина Царенко
Бывшая девушка экс-футболиста "Динамо" Беньямина Вербича Альвина Царенко. Фото: instagram.com/alvi_lalli

Отметим, что Вербич встречался с Альвиной в 2021-м и начале 2022 года. Девушка родила от спортсмена сына Мая. После начала полномасштабной войны в Украине пара рассталась, и Беньямин вскоре уехал играть в Грецию за "Панатинаикос".

Царенко также переехала в Грецию, где начала встречаться с другим иностранным футболистом.

С момента расставания Альвина различными способами пыталась обвинить Вербича в отказе от помощи ребенку.

Напомним, "Реал" получит предложение по Лунину от "Манчестер Юнайтед".

Девушку известного боксера арестовали в России за поддержку Украины. 

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

"Бавария" уволила Тухеля — кто станет новым тренером.

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