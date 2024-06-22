Відомий ексфутболіст Динамо очолить хорватський клуб

Колишня зірка Динамо очолить екзотичний клуб
Колишній півзахисник київського "Динамо" Єрко Леко продовжить тренерську кар'єру у чемпіонаті Боснії. Хорватський фахівець уже провів перемовини із керівництвом одного з місцевих клубів.
Найближчим часом ексхавбек збірної Хорватії очолить клуб "Вележ", повідомляє Sportdc.net.
Єрко Леко є вихованцем загребського "Динамо". Він відомий в Україні завдяки виступам за київське "Динамо", в якому півзахисник грав із 2002 по 2006 рік та разом з командою завоював шість трофеїв.
Футболіст збірної Хорватії завершив кар'єру гравця у 2016 році та вчився на тренерських курсах. Після цього він працював у місцевих клубах "Локомотив", "Хрватський Драговоляць" та "Ярун".
Новий виклик у кар'єрі Леко
Футбольний клуб "Вележ" із міста Мостар засновано 102 роки тому. Він завойовував кубки Югославії, а також Боснії та Герцеговини. Минулого сезону команда посіла третє місце у національній першості.
Керівництво "Вележа" повірило у тренерський талант 44-річного Єрко Леко. Хорватському фахівцю запропонували контракт на два сезони з можливістю подальшої пролонгації.
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