Відомий ексфутболіст Динамо очолить хорватський клуб

Єрко Леко бореться за м'яч з Анатолієм Тимощуком. Фото: УНІАН

Колишній півзахисник київського "Динамо" Єрко Леко продовжить тренерську кар'єру у чемпіонаті Боснії. Хорватський фахівець уже провів перемовини із керівництвом одного з місцевих клубів.

Найближчим часом ексхавбек збірної Хорватії очолить клуб "Вележ", повідомляє Sportdc.net.

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Єрко Леко є вихованцем загребського "Динамо". Він відомий в Україні завдяки виступам за київське "Динамо", в якому півзахисник грав із 2002 по 2006 рік та разом з командою завоював шість трофеїв.

Єрко Леко проти Ешлі Коула з "Арсенала". Фото: УНІАН

Футболіст збірної Хорватії завершив кар'єру гравця у 2016 році та вчився на тренерських курсах. Після цього він працював у місцевих клубах "Локомотив", "Хрватський Драговоляць" та "Ярун".

Новий виклик у кар'єрі Леко

Футбольний клуб "Вележ" із міста Мостар засновано 102 роки тому. Він завойовував кубки Югославії, а також Боснії та Герцеговини. Минулого сезону команда посіла третє місце у національній першості.

Єрко Леко у "Локомотиві". Фото: instagram.com/prvaliganews/

Керівництво "Вележа" повірило у тренерський талант 44-річного Єрко Леко. Хорватському фахівцю запропонували контракт на два сезони з можливістю подальшої пролонгації.

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