Известный экс-футболист Динамо возглавит хорватский клуб

Бывшая звезда Динамо возглавит экзотический клуб
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Йерко Леко продолжит тренерскую карьеру в чемпионате Боснии. Хорватский специалист уже провел переговоры с руководством одного из местных клубов.
В ближайшее время экс-хавбек сборной Хорватии возглавит клуб "Вележ", сообщает Sportdc.net.
Йерко Леко является воспитанником загребского "Динамо". Он известен в Украине благодаря выступлениям за киевское "Динамо", в котором полузащитник играл с 2002 по 2006 годы и завоевал шесть трофеев.
Футболист сборной Хорватии завершил карьеру игрока в 2016 году и занимался на тренерских курсах. После этого он работал в местных клубах "Локомотив", "Хрватски Драговоляц" и "Ярун".
Новый вызов в карьере Леко
Футбольный клуб "Вележ" из города Мостар основан 102 года назад. Он завоевывал кубки Югославии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне команда заняла третье место в национальном первенстве.
Руководство "Вележа" поверило в тренерский талант 44-летнего Йерко Леко. Хорватскому специалисту предложили контракт на два сезона с возможностью дальнейшего продления.
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