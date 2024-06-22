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Бывшая звезда Динамо возглавит экзотический клуб

22 июня 2024 14:16
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Известный экс-футболист Динамо возглавит хорватский клуб
Йерко Леко борется за мяч с Анатолием Тимощуком. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Йерко Леко продолжит тренерскую карьеру в чемпионате Боснии. Хорватский специалист уже провел переговоры с руководством одного из местных клубов. 

В ближайшее время экс-хавбек сборной Хорватии возглавит клуб "Вележ", сообщает Sportdc.net.

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Йерко Леко является воспитанником загребского "Динамо". Он известен в Украине благодаря выступлениям за киевское "Динамо", в котором полузащитник играл с 2002 по 2006 годы и завоевал шесть трофеев. 

Йерко Леко
Йерко Леко против Эшли Коула из "Арсенала". Фото: УНИАН

Футболист сборной Хорватии завершил карьеру игрока в 2016 году и занимался на тренерских курсах. После этого он работал в местных клубах "Локомотив", "Хрватски Драговоляц" и "Ярун". 

Новый вызов в карьере Леко 

Футбольный клуб "Вележ" из города Мостар основан 102 года назад. Он завоевывал кубки Югославии и Боснии и Герцеговины. В прошлом сезоне команда заняла третье место в национальном первенстве. 

Йерко Леко
Йерко Леко в "Локомотиве". Фото: instagram.com/prvaliganews/

Руководство "Вележа" поверило в тренерский талант 44-летнего Йерко Леко. Хорватскому специалисту предложили контракт на два сезона с возможностью дальнейшего продления. 

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