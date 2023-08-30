Колишній форвард "Динамо" отримав несподіваний подарунок від УЄФА

Максим Шацьких під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких відзначає день народження. Наставнику узбецького "Пахтакора" виповнилося 45 років.

Відомого спортсмена привітали й вболівальники, і колишні партнери по команді, і офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Максим Шацьких став одним із найкращих легіонерів в історії "Динамо". Він прийшов до київської команди після продажу Андрія Шевченка та Сергія Реброва і згодом став одним із лідерів "біло-синіх". Відданість клубу та результативність гравця забезпечили йому любов уболівальників.

🇺🇿⚪🔵 Вітаємо з 45-річчям легенду @DynamoKyiv , найкращого бомбардира в історії чемпіонату України (124 голи) Максима Шацьких і згадуємо його дубль у матчі 2006 року з "Реалом" 🎂🎁G . 7E — УЄФА (@UEFAcom_ua) August 30, 2023

Вітання для Шацьких

Проте про колишнього форварда збірної Узбекистану згадують не лише у Києві чи його рідній країні. В УЄФА також привітали легендарного спортсмена. Футбольні чиновники виділили поєдинок Ліги чемпіонів у сезоні 2006/2007.

Максим Шацьких на стадіоні. Скриншот YouTube

У цій грі "Динамо" протистояло вдома мадридському "Реалу". Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 2:2, а Максим Шацьких та бразилець Роналдо оформили дублі.

Загалом узбецький форвард виступав у складі "Динамо" з 1999 до 2009 року. Він забив за столичну команду 97 голів.

Нагадаємо, Лунін отримає запрошення від "Мілана": відома умова трансферу.

Бій Усик — Хргович: де і коли відбудеться поєдинок.

Михайло Мудрик може піти з "Челсі" до закриття трансферного вікна.

Роман Яремчук готується до переїзду до Іспанії: українець потрібний відомому клубу.

Мессі хочуть показово покарати у MLS: що зробив аргентинець.