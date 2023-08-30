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Колишній форвард "Динамо" отримав несподіваний подарунок від УЄФА

30 серпня 2023 13:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній форвард "Динамо" отримав несподіваний подарунок від УЄФА
Максим Шацьких під час інтерв'ю. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких відзначає день народження. Наставнику узбецького "Пахтакора" виповнилося 45 років.

Відомого спортсмена привітали й вболівальники, і колишні партнери по команді, і офіційний сайт УЄФА.

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Максим Шацьких став одним із найкращих легіонерів в історії "Динамо". Він прийшов до київської команди після продажу Андрія Шевченка та Сергія Реброва і згодом став одним із лідерів "біло-синіх". Відданість клубу та результативність гравця забезпечили йому любов уболівальників.

Вітання для Шацьких

Проте про колишнього форварда збірної Узбекистану згадують не лише у Києві чи його рідній країні. В УЄФА також привітали легендарного спортсмена. Футбольні чиновники виділили поєдинок Ліги чемпіонів у сезоні 2006/2007.

Максим Шацьких
Максим Шацьких на стадіоні. Скриншот YouTube

У цій грі "Динамо" протистояло вдома мадридському "Реалу". Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 2:2, а Максим Шацьких та бразилець Роналдо оформили дублі.

Загалом узбецький форвард виступав у складі "Динамо" з 1999 до 2009 року. Він забив за столичну команду 97 голів.

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