Бывший форвард "Динамо" получил неожиданный подарок от УЕФА

Максим Шацких во время интервью. Скриншот YouTube

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких отмечает день рождения. Наставнику узбекского "Пахтакора" исполнилось 45 лет.

Известного спортсмена поздравили и болельщики, и бывшие партнеры по команде, и даже официальный сайт УЕФА.

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Максим Шацких стал одним из лучших легионеров в истории "Динамо". Он пришел в киевскую команду после продажи Андрея Шевченко и Сергея Реброва и со временем стал одним из лидеров "бело-синих". Преданность клубу и результативность игрока обеспечили ему любовь болельщиков.

🇺🇿⚪🔵 Поздравляем с 45-летием легенду @DynamoKyiv, лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины (124 гола) Максима Шацких и вспоминаем его дубль в матче 2006 года с "Реалом" 🎂🎁🎈 #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/QoCTKGge7E — УЕФА (@UEFAcom_ru) August 30, 2023

Поздравление для Шацких

Однако о бывшем форварде сборной Узбекистана вспоминают не только в Киеве или в его родной стране. В УЕФА тоже поздравили легендарного спортсмена. Футбольные чиновники выделили поединок Лиги чемпионов в сезоне 2006/2007.

Максим Шацких на стадионе. Скриншот YouTube

В той игре "Динамо" противостояло дома мадридскому "Реалу". Поединок завершился ничьей со счетом 2:2, а Максим Шацких и бразилец Роналдо оформили дубли.

В общей сложности узбекский форвард выступал в составе "Динамо" с 1999 по 2009 годы. Он забил за столичную команду 97 голов.

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