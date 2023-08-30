Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бывший форвард "Динамо" получил неожиданный подарок от УЕФА arrow

Бывший форвард "Динамо" получил неожиданный подарок от УЕФА

30 августа 2023 13:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший форвард "Динамо" получил неожиданный подарок от УЕФА
Максим Шацких во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких отмечает день рождения. Наставнику узбекского "Пахтакора" исполнилось 45 лет.

Известного спортсмена поздравили и болельщики, и бывшие партнеры по команде, и даже официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

Максим Шацких стал одним из лучших легионеров в истории "Динамо". Он пришел в киевскую команду после продажи Андрея Шевченко и Сергея Реброва и со временем стал одним из лидеров "бело-синих". Преданность клубу и результативность игрока обеспечили ему любовь болельщиков. 

Поздравление для Шацких

Однако о бывшем форварде сборной Узбекистана вспоминают не только в Киеве или в его родной стране. В УЕФА тоже поздравили легендарного спортсмена. Футбольные чиновники выделили поединок Лиги чемпионов в сезоне 2006/2007. 

Максим Шацких
Максим Шацких на стадионе. Скриншот YouTube

В той игре "Динамо" противостояло дома мадридскому "Реалу". Поединок завершился ничьей со счетом 2:2, а Максим Шацких и бразилец Роналдо оформили дубли. 

В общей сложности узбекский форвард выступал в составе "Динамо" с 1999 по 2009 годы. Он забил за столичную команду 97 голов. 

Напомним, Лунин получит приглашение от "Милана": известно условие трансфера. 

Бой Усик — Хргович: где и когда состоится поединок. 

Михаил Мудрик может уйти из "Челси" до закрытия трансферного окна. 

Роман Яремчук готовится к переезду в Испанию: украинец нужен известному клубу. 

Месси хотят показательно наказать в MLS: что сделал аргентинец. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз