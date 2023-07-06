Колишній форвард "Динамо" виступатиме у Казахстані
Ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін продовжить кар'єру в Казахстані. Він підписав контракт із місцевим клубом "Ордабаси".
Подробиці угоди не розголошуються, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт клубу із Шимкента.
Артем Бєсєдін пішов із київського "Динамо" кілька тижнів тому. Попри те, що термін дії його контракту із клубом не закінчився, 27-річний футболіст домовився з керівництвом "Динамо" про дострокове розірвання договору.
Де виступатиме Бєсєдін?
Український футболіст успішно пройшов медичний огляд у клубі "Ордабаси" із Казахстану. Термін дії контракту Бєсєдіна та його зарплата не розголошуються.
Минулого сезону "Ордабаси" посів п'яте місце у підсумковій турнірній таблиці чемпіонату Казахстану з футболу. Зараз після 14 поєдинків команда Олександра Седнєва займає другий рядок.
В Україні Артем Бєсєдін завоював два чемпіонські титули, виграв два суперкубки та національний Кубок країни. У збірній України він забив два голи у 19 поєдинках.
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