Колишній форвард "Динамо" виступатиме у Казахстані

Артем Бєсєдін у складі "Динамо". Фото: УНІАН

Ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін продовжить кар'єру в Казахстані. Він підписав контракт із місцевим клубом "Ордабаси".

Подробиці угоди не розголошуються, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт клубу із Шимкента.

Читайте також:

Артем Бєсєдін пішов із київського "Динамо" кілька тижнів тому. Попри те, що термін дії його контракту із клубом не закінчився, 27-річний футболіст домовився з керівництвом "Динамо" про дострокове розірвання договору.

Де виступатиме Бєсєдін?

Український футболіст успішно пройшов медичний огляд у клубі "Ордабаси" із Казахстану. Термін дії контракту Бєсєдіна та його зарплата не розголошуються.

Минулого сезону "Ордабаси" посів п'яте місце у підсумковій турнірній таблиці чемпіонату Казахстану з футболу. Зараз після 14 поєдинків команда Олександра Седнєва займає другий рядок.

В Україні Артем Бєсєдін завоював два чемпіонські титули, виграв два суперкубки та національний Кубок країни. У збірній України він забив два голи у 19 поєдинках.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною ціллю двох закордонних клубів.

Півзахисник Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Скоро Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану.

"ПСЖ" знайшов заміну Кіліану Мбаппе: готується щедра пропозиція.

Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу.