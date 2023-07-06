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Колишній форвард "Динамо" виступатиме у Казахстані

6 липня 2023 13:02
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Колишній форвард "Динамо" виступатиме у Казахстані
Артем Бєсєдін у складі "Динамо". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ексфутболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін продовжить кар'єру в Казахстані. Він підписав контракт із місцевим клубом "Ордабаси".

Подробиці угоди не розголошуються, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт клубу із Шимкента.

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Артем Бєсєдін пішов із київського "Динамо" кілька тижнів тому. Попри те, що термін дії його контракту із клубом не закінчився, 27-річний футболіст домовився з керівництвом "Динамо" про дострокове розірвання договору.

Де виступатиме Бєсєдін?

Український футболіст успішно пройшов медичний огляд у клубі "Ордабаси" із Казахстану. Термін дії контракту Бєсєдіна та його зарплата не розголошуються.

Минулого сезону "Ордабаси" посів п'яте місце у підсумковій турнірній таблиці чемпіонату Казахстану з футболу. Зараз після 14 поєдинків команда Олександра Седнєва займає другий рядок.

В Україні Артем Бєсєдін завоював два чемпіонські титули, виграв два суперкубки та національний Кубок країни. У збірній України він забив два голи у 19 поєдинках.

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