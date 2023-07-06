Бывший форвард "Динамо" будет выступать в Казахстане
Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин продолжит карьеру в Казахстане. Он подписал контракт с местным клубом "Ордабасы".
Подробности соглашения не разглашаются, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба из Шымкента.
Артем Беседин ушел из киевского "Динамо" несколько недель назад. Несмотря на то, что срок действия его контракта с клубом не закончился, 27-летний футболист договорился с руководством "Динамо" о досрочном расторжении договора.
Где будет выступать Беседин?
Украинский футболист успешно прошел медицинский осмотр в клубе "Ордабасы" из Казахстана. Срок действия контракта Беседина и его зарплата не разглашаются.
В прошлом сезоне "Ордабасы" занял пятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Казахстана по футболу. Сейчас после 14 поединков команда Александра Седнева занимает вторую строчку.
В Украине Артем Беседин завоевал два чемпионских титула, выиграл два Суперкубка и национальный Кубок страны. В сборной Украины он забил два гола в 19 поединках.
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