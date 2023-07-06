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Бывший форвард "Динамо" будет выступать в Казахстане

6 июля 2023 13:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший форвард "Динамо" будет выступать в Казахстане
Артем Беседин в составе "Динамо". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин продолжит карьеру в Казахстане. Он подписал контракт с местным клубом "Ордабасы".

Подробности соглашения не разглашаются, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба из Шымкента. 

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Артем Беседин ушел из киевского "Динамо" несколько недель назад. Несмотря на то, что срок действия его контракта с клубом не закончился, 27-летний футболист договорился с руководством "Динамо" о досрочном расторжении договора. 

Где будет выступать Беседин? 

Украинский футболист успешно прошел медицинский осмотр в клубе "Ордабасы" из Казахстана. Срок действия контракта Беседина и его зарплата не разглашаются. 

В прошлом сезоне "Ордабасы" занял пятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Казахстана по футболу. Сейчас после 14 поединков команда Александра Седнева занимает вторую строчку. 

В Украине Артем Беседин завоевал два чемпионских титула, выиграл два Суперкубка и национальный Кубок страны. В сборной Украины он забил два гола в 19 поединках. 

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