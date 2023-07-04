"Динамо" проведет спарринг с клубом, предложившим Неймару 600 млн евро зарплаты

Мирча Луческу встретился с командой. Фото: "Динамо" Киев

Стал известен еще один спарринг-партнер киевского "Динамо" на летнем тренировочном сборе в Австрии. Это "денежный мешок" из Саудовской Аравии.

Киевляне пока не сообщили об этом матче, но сделало анонс пресс-служба "Аль-Хиляля".

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Отметим, что "Динамо" 3 июля прибыла в Австрию. Сначала команда на клубном автобусе отправилась в Кишинев, из которого на чартере вылетела в Клагенфурт. Затем на автобусе киевляне выехали в городок Санкт-Файт-ан-дер-Глан, где пройдет тренировочный сбор.

Отметим, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу присоединился к команде в Кишиневе.

Андрей Ярмоленко прибыл в расположение "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Контрольные матчи

У "Динамо" на австрийском сборе пока зарезервировано лишь три матча: 5 июля игра с бухарестским "Динамо", 8-го с австрийским "Вольфсбергером" и 12-го со швейцарским "Янг Бойзом".

В "Аль-Хилале" заявили, что сыграют матч с "Динамо" 19 июля.

Отметим, что "Аль-Хиляль" является бронзовым призером чемпионата Саудовской Аравии и этот клуб сейчас ведет активную трансферную кампанию. Клуб хотел подписать Лионеля Месси, а сейчас работает над трансфером Неймара, которому предложил трехлетний контракт с зарплатой 600 млн евро.

"Аль-Хиляль" пытается подписать Джанлуиджи Буффона. Клуб летом заключил контракты с защитником "Челси" Калиду Кулибали" и полузащитником "Вулверхэмптона" Рубеном Невешом. В июле клуб возглавил хорошо знакомый с "Динамо" тренер Жорже Жезус.

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