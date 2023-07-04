"Динамо" проведе спаринг із клубом, який запропонував Неймару 600 млн євро зарплати

Мірча Луческу зустрівся із командою. Фото: "Динамо" Київ

Став відомий ще один спаринг-партнер київського "Динамо" на літньому тренувальному зборі в Австрії. Це "грошовий мішок" із Саудівської Аравії.

Кияни поки не повідомили про цей матч, але зробила анонс прес-служба "Аль-Хіляля".

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Зазначимо, що "Динамо" 3 липня прибуло до Австрії. Спочатку команда на клубному автобусі вирушила до Кишинева, з якого на чартері вилетіла до Клагенфурту. Потім на автобусі кияни виїхали до містечка Санкт-Файт-ан-дер-Глан, де пройде тренувальний збір.

Зазначимо, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу приєднався до команди у Кишиневі.

Андрій Ярмоленко прибув до розташування "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Контрольні матчі

У "Динамо" на австрійському зборі поки що зарезервовано лише три матчі: 5 липня гра з бухарестським "Динамо", 8-го з австрійським "Вольфсбергером" та 12-го зі швейцарським "Янг Бойзом".

В "Аль-Хілялі" заявили, що зіграють матч з "Динамо" 19 липня.

Зазначимо, що "Аль-Хіляль" є бронзовим призером чемпіонату Саудівської Аравії і цей клуб зараз веде активну трансферну кампанію. Клуб хотів підписати Ліонеля Мессі, а зараз працює над трансфером Неймара, якому запропонував трирічний контракт із зарплатою 600 млн євро.

"Аль-Хіляль" намагається підписати Джанлуїджі Буффона. Клуб улітку уклав контракти із захисником "Челсі" Каліду Кулібалі" та півзахисником "Вулверхемптона" Рубеном Невешем. У липні клуб очолив добре знайомий з "Динамо" тренер Жорже Жезус.

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