Колишній форвард Динамо зацікавив Кривбас
Одразу декілька клубів з української Прем'єр-ліги виявляють інтерес до колишнього форварда київського "Динамо", Владислав Кулач близький до повернення до УПЛ.
Бронзовий призер чемпіонату України-2017 цікавить "Металіст 1925" та "Кривбас", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport Arena.
Криворізький "Кривбас" завершив першу половину сезону 2023/2024 на чолі турнірної таблиці УПЛ. Однак головний тренер команди Юрій Вернидуб розуміє, що його колективу необхідне посилення, щоб утримати цю позицію.
Трансфер Кулача до "Кривбасу"
Протягом 2023 року Владислав Кулач виступав у складі команди "Зіра" з чемпіонату Азербайджану. Він забив один гол у 16 поєдинках та залишив клуб на правах вільного агента.
Крім "Кривбасу", гравцем також цікавиться харківська команда "Металіст 1925". Обидва клуби готові запропонувати 30-річному форварду контракт як мінімум до кінця цього сезону.
Владислав Кулач виступав за дубль "Шахтаря", "Іллічівець", запорізький "Металург", "Сталь", турецький "Ескішехірспор", "Зорю", "Олександрію" та угорський "Гонвед". У складі "Ворскли" ставав найкращим бомбардиром УПЛ.
Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.
Довбик може піти з "Жирони", але є важливий нюанс.
Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.
Лідер "Жирони" отримає місце у складі "Манчестер Сіті".
"Баварія" купить зіркового форварда в пару до Кейна.
Читайте Новини.LIVE!