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Колишній форвард Динамо зацікавив Кривбас

4 січня 2024 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній форвард Динамо зацікавив Кривбас
Кулач під час виступів за "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу декілька клубів з української Прем'єр-ліги виявляють інтерес до колишнього форварда київського "Динамо", Владислав Кулач близький до повернення до УПЛ.

Бронзовий призер чемпіонату України-2017 цікавить "Металіст 1925" та "Кривбас", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport Arena.

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Владислав Кулач
Кулач під час матчу УПЛ. Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Кулача до "Кривбасу"

Протягом 2023 року Владислав Кулач виступав у складі команди "Зіра" з чемпіонату Азербайджану. Він забив один гол у 16 поєдинках та залишив клуб на правах вільного агента.

Крім "Кривбасу", гравцем також цікавиться харківська команда "Металіст 1925". Обидва клуби готові запропонувати 30-річному форварду контракт як мінімум до кінця цього сезону.

Владислав Кулач виступав за дубль "Шахтаря", "Іллічівець", запорізький "Металург", "Сталь", турецький "Ескішехірспор", "Зорю", "Олександрію" та угорський "Гонвед". У складі "Ворскли" ставав найкращим бомбардиром УПЛ.

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