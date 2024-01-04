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Бывший форвард Динамо заинтересовал Кривбасс

4 января 2024 15:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший форвард Динамо заинтересовал Кривбасс
Кулач по время выступлений за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько клубов из украинской Премьер-лиги проявляют интерес к бывшему форварду киевского "Динамо", Владислав Кулач близок к возвращению в УПЛ.

Бронзовый призер чемпионата Украины-2017 интересует "Металлист 1925" и "Кривбасс", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport Arena.

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Криворожский "Кривбасс" завершил первую половину сезона 2023/2024 во главе турнирной таблицы УПЛ. Однако главный тренер команды Юрий Вернидуб понимает, что его коллективу необходимо усиление, чтобы удержать эту позицию. 

Владислав Кулач
Кулач во время матча УПЛ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Кулача в "Кривбасс" 

На протяжение 2023 года Владислав Кулач выступал в составе команды "Зира" из чемпионата Азербайджана. Он забил один гол в 16 поединках и покинул клуб на правах свободного агента. 

Помимо "Кривбасса", игроком также интересуется харьковская команда "Металлист 1925". Оба клуба готовы предложить 30-летнему форварду контракт как минимум до конца текущего сезона. 

Владислав Кулач выступал за дубль "Шахтера", "Ильичевец", запорожский "Металлург", "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", "Александрию" и венгерский "Гонвед". В составе "Ворсклы" становился лучшим бомбардиром УПЛ. 

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

Довбик может уйти из "Жироны", но есть важный нюанс. 

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

Лидер "Жироны" получит место в составе "Манчестер Сити".

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