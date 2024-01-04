Бывший форвард Динамо заинтересовал Кривбасс

Кулач по время выступлений за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Сразу несколько клубов из украинской Премьер-лиги проявляют интерес к бывшему форварду киевского "Динамо", Владислав Кулач близок к возвращению в УПЛ.

Бронзовый призер чемпионата Украины-2017 интересует "Металлист 1925" и "Кривбасс", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport Arena.

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Кулач во время матча УПЛ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Кулача в "Кривбасс"

На протяжение 2023 года Владислав Кулач выступал в составе команды "Зира" из чемпионата Азербайджана. Он забил один гол в 16 поединках и покинул клуб на правах свободного агента.

Помимо "Кривбасса", игроком также интересуется харьковская команда "Металлист 1925". Оба клуба готовы предложить 30-летнему форварду контракт как минимум до конца текущего сезона.

Владислав Кулач выступал за дубль "Шахтера", "Ильичевец", запорожский "Металлург", "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", "Александрию" и венгерский "Гонвед". В составе "Ворсклы" становился лучшим бомбардиром УПЛ.

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