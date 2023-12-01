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Колишній форвард Зорі продовжить кар'єру в Металісті 1925

1 грудня 2023 15:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній форвард Зорі продовжить кар'єру в Металісті 1925
Раймонд Овусу разом із Ерлінгом Голандом. Фото: instagram.com/raymondfrimpongowusu/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Харківський футбольний клуб "Металіст 1925" підтвердив укладання контракту з відомим форвардом. Новим гравцем команди став легіонер із Гани, який уже виступав в Україні.

Раймонд Фрімпонг Овусу підписав з "Металістом 1925" контракт до кінця 2026 року, повідомив офіційний сайт клубу.

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Молодий ганський форвард Раймонд Овусу повернувся до України. Він виступатиме за "Металіст 1925" під 24-м номером. Контракт підписано на три роки.

Раймонд Овусу
Раймонд Овус на тренуванні. Фото: instagram.com/raymondfrimpongowusu/

Чим відомий Овусу

Форвард уже грав в українській Прем'єр-лізі у складі "Зорі". Раймонд дебютував у складі луганської команди у 2021 році та зіграв 14 поєдинків, у яких забив чотири голи.

У 2022-му році Овусу перейшов до турецького "Істанбулспору", де провів 18 матчів за юнацьку команду. На рахунку 21-річного форварда опинилося десять м'ячів.

"Металіст 1925" зіграв цього сезону 14 матчів в українській Прем'єр-лізі. В активі команди 15 очок та 11 місце у турнірній таблиці. У найближчому поєдинку підопічні Олега Голодюка зіграють на виїзді із донецьким "Шахтарем".

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