Бывший форвард Зари продолжит карьеру в Металлисте 1925
Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" подтвердил заключение контракта с известным форвардом. Новым игроком команды стал легионер из Ганы, который уже выступал в Украине.
Раймонд Фримпонг Овусу подписал с "Металлистом 1925" контракт до конца 2026 года, сообщил официальный сайт клуба.
Молодой ганский форвард Раймонд Овусу вернулся в Украину. Он будет выступать за "Металлист 1925" под 24-м номером. Контракт подписан на три года.
Чем известен Овусу
Форвард уже играл в украинской Премьер-лиге в составе "Зари". Раймонд дебютировал в составе луганской команды в 2021 году и сыграл 14 поединков, в которых забил четыре гола.
В 2022-м году Овусу перешел в турецкий "Истанбулспор", где провел 18 матчей за юношескую команду. На счету 21-летнего форварда оказалось десять мячей.
"Металлист 1925" сыграл в этом сезоне 14 матчей в украинской Премьер-лиге. В активе команды 15 очков и 11 место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Олега Голодюка сыграют на выезде с донецким "Шахтером".
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