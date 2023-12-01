Бывший форвард Зари продолжит карьеру в Металлисте 1925

Раймонд Овусу вместе с Эрлингом Холандом. Фото: instagram.com/raymondfrimpongowusu/

Харьковский футбольный клуб "Металлист 1925" подтвердил заключение контракта с известным форвардом. Новым игроком команды стал легионер из Ганы, который уже выступал в Украине.

Раймонд Фримпонг Овусу подписал с "Металлистом 1925" контракт до конца 2026 года, сообщил официальный сайт клуба.

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Раймонд Овусу на тренировке. Фото: instagram.com/raymondfrimpongowusu/

Чем известен Овусу

Форвард уже играл в украинской Премьер-лиге в составе "Зари". Раймонд дебютировал в составе луганской команды в 2021 году и сыграл 14 поединков, в которых забил четыре гола.

В 2022-м году Овусу перешел в турецкий "Истанбулспор", где провел 18 матчей за юношескую команду. На счету 21-летнего форварда оказалось десять мячей.

"Металлист 1925" сыграл в этом сезоне 14 матчей в украинской Премьер-лиге. В активе команды 15 очков и 11 место в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Олега Голодюка сыграют на выезде с донецким "Шахтером".

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