Колишній футболіст Динамо отримав тренерську ліцензію
Колишній воротар збірної України та київського "Динамо" Денис Бойко не збирається йти з футболу після завершення кар'єри гравця. За декілька років досвідчений воротар стане тренером.
Бойко вже отримав ліцензію, яка дозволить йому працювати на новій посаді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт футболіста.
Денис Бойко вже задумався про те, чим займатиметься після активної кар'єри гравця. Контракт 36-річного футболіста із житомирським "Поліссям" діє до літа 2024 року. Якщо сторони не продовжать угоди, воротар стане тренером.
Ліцензія Бойка
Ексголкіпер збірної України вже отримав тренерський диплом. Це ліцензія воротарів категорії "Б", яка дозволить Денису Бойку працювати з голкіперами у будь-якому клубі чи національній команді.
Воротар "Полісся" поки що не анонсував бажання завершити кар'єру гравця. Денис Бойко став основним футболістом "Полісся" після виходу з київського "Динамо", вихованцем якого він є. У сезоні 2023/2024 ветеран зіграв 17 матчів в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).
Тепер Денис Бойко може не хвилюватись про майбутнє, а вболівальники побачать його у новій ролі.
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