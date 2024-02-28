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Колишній футболіст Динамо отримав тренерську ліцензію

28 лютого 2024 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній футболіст Динамо отримав тренерську ліцензію
Денис Бойко у складі київського "Динамо". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній воротар збірної України та київського "Динамо" Денис Бойко не збирається йти з футболу після завершення кар'єри гравця. За декілька років досвідчений воротар стане тренером.

Бойко вже отримав ліцензію, яка дозволить йому працювати на новій посаді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт футболіста.

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Денис Бойко вже задумався про те, чим займатиметься після активної кар'єри гравця. Контракт 36-річного футболіста із житомирським "Поліссям" діє до літа 2024 року. Якщо сторони не продовжать угоди, воротар стане тренером.

Денис Бойко
Денис Бойко із тренерською ліцензією. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Ліцензія Бойка

Ексголкіпер збірної України вже отримав тренерський диплом. Це ліцензія воротарів категорії "Б", яка дозволить Денису Бойку працювати з голкіперами у будь-якому клубі чи національній команді.

Воротар "Полісся" поки що не анонсував бажання завершити кар'єру гравця. Денис Бойко став основним футболістом "Полісся" після виходу з київського "Динамо", вихованцем якого він є. У сезоні 2023/2024 ветеран зіграв 17 матчів в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

Тепер Денис Бойко може не хвилюватись про майбутнє, а вболівальники побачать його у новій ролі.

Нагадаємо, голкіпер Андрій Лунін піде з "Реала" — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу.

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Денис Бойко
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Полісся

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