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Бывший футболист Динамо получил тренерскую лицензию

28 февраля 2024 08:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший футболист Динамо получил тренерскую лицензию
Денис Бойко в составе киевского "Динамо". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Бойко не собирается уходить из футбола после завершения карьеры игрока. Через несколько лет опытный вратарь станет тренером. 

Бойко уже получил лицензию, которая позволит ему работать на новой должности, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт футболиста. 

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Денис Бойко уже задумался о том, чем будет заниматься после активной карьеры игрока. Контракт 36-летнего футболиста с житомирским "Полесьем" действует до лета 2024 года. Если стороны не продлят соглашение, вратарь станет тренером. 

Денис Бойко
Денис Бойко с тренерской лицензией. Фото: instagram.com/king_kong_71/

Лицензия Бойко 

Экс-голкипер сборной Украины уже получил тренерский диплом. Это лицензия вратарей категории "Б", которая позволит Денису Бойко работать с голкиперами в любом клубе или в национальной команде. 

Вратарь "Полесья" пока не анонсировал желание завершить карьеру игрока. Денис Бойко стал основным футболистом "Полесья" после ухода из киевского "Динамо", воспитанником которого он является. В сезоне 2023/2024 ветеран сыграл 17 матчей в украинской Премьер-лиге (УПЛ). 

Теперь Денис Бойко может не волноваться о будущем, а болельщики увидят его в новой роли. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Денис Бойко
тренер
Полесье

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