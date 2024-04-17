Колишній футболіст Дніпра та Кривбасу виступив проти влади Грузії та Росії

Грузинський футболіст Джаба Канкава. Фото: instagram.com/jabakankava

У Грузії продовжуються протести проти законопроекту, що розглядається парламентом "про іноагентів". Відповідно, протест також підтримали люди зі світу спорту.

Одними з тих, хто у соцмережах підтримав протести, став 38-річний футболіст "Слована" Джаба Канкава.

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Зазначимо, що законопроект "про іноагентів" намагаються ухвалити другий рік поспіль. 2023-го року це призвело до протестів і законопроект відкликали.

Пост Джаби Канкави на підтримку протестів. Фото: скриншот

Канкава проти грузинської влади

Нова спроба провести до парламенту законопроект призвела до протестів у Тбілісі, які поліція жорстоко розганяла.

Публічно мітинг підтримали лідери збірної з футболу Хвіча Кварацхелія, Ґіорґі Мамардашвілі, Буду Зівзівадзе. Проте найсильніше прокоментував їх Канкава.

"На*уй Росію", — написав Джаба.

Канкава й минулого року публічно підтримав мітингувальників.

Найкращі роки Канкави у футболі пройшли в Україні, де він виступав за київський "Арсенал", "Дніпро" та "Кривбас".

Зазначимо, що збірна Грузії вперше зіграє в основній частині чемпіонату Європи, де гратиме в групі з Туреччиною, Португалією та Чехією.

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