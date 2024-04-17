Бывший футболист Днепра и Кривбасса выступил против властей Грузии и России

Грузинский футболист Джаба Канкава. Фото: instagram.com/jabakankava

В Грузии продолжаются протесты против рассматриваемого парламентом законопроекта "об иноагентах". Соответственно, протест поддержали люди из мира спорта.

Одними из тех, кто в соцсетях поддержал протесты, стал 38-летний футболист "Слована" Джаба Канкава.

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Отметим, что законопроект "об иноагентах" пытаются принять второй год подряд. В 2023 году это привело к протестам, и законопроект отозвали.

Пост Джабы Канкавы в поддержку протестов. Фото: скриншот

Канкава против грузинской власти

Новая попытка провести в парламент законопроект привела к протестам в Тбилиси, которые полиция жесто разгоняла.

Публично митинг поддержали лидеры сборной по футболу Хвича Кварацхелия, Гиорги Мамардашвили, Буду Зивзивадзе. Однако мощнее всего прокомментировал Канкава.

"На*уй Россию", — написал Джаба.

Канкава и в прошлом году публично поддержал митингующих.

Лучшие годы Канкавы в футболе прошли в Украине, где он выступал за киевский "Арсенал", "Днепр" и "Кривбасс".

Отметим, что сборная Грузии впервые сыграет в основной части чемпионате Европы, где попала в группу с Турцией, Португалией и Чехией.

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