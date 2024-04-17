Бывший футболист Днепра и Кривбасса выступил против властей Грузии и России
В Грузии продолжаются протесты против рассматриваемого парламентом законопроекта "об иноагентах". Соответственно, протест поддержали люди из мира спорта.
Одними из тех, кто в соцсетях поддержал протесты, стал 38-летний футболист "Слована" Джаба Канкава.
Отметим, что законопроект "об иноагентах" пытаются принять второй год подряд. В 2023 году это привело к протестам, и законопроект отозвали.
Канкава против грузинской власти
Новая попытка провести в парламент законопроект привела к протестам в Тбилиси, которые полиция жесто разгоняла.
Публично митинг поддержали лидеры сборной по футболу Хвича Кварацхелия, Гиорги Мамардашвили, Буду Зивзивадзе. Однако мощнее всего прокомментировал Канкава.
"На*уй Россию", — написал Джаба.
Канкава и в прошлом году публично поддержал митингующих.
Лучшие годы Канкавы в футболе прошли в Украине, где он выступал за киевский "Арсенал", "Днепр" и "Кривбасс".
Отметим, что сборная Грузии впервые сыграет в основной части чемпионате Европы, где попала в группу с Турцией, Португалией и Чехией.
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