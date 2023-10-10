Колишній футболіст "Реала" несподівано закінчив кар'єру

Реал Мадрид святкує перемогу у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/hazardeden_10/

Колишній півзахисник збірної Бельгії та мадридського "Реала" Еден Азар вирішив завершити футбольну кар'єру. Влітку цього року він пішов з іспанського клубу.

Азар не знайшов причин продовжувати свою успішну кар'єру, про що повідомив Instagram.

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Еден Азар підтвердив чутки про закінчення футбольної кар'єри. Бельгійський півзахисник "повісив бутси на цвях" у 32 роки. Останнім часом він страждав від постійних травм, що стало однією з причин гравця.

Що сказав Еден Азар

Бельгієць визнав, що настав час прислухатися до власного здоров'я та ухвалити важливе рішення, зупинитися. Еден Азар виступав на високому рівні 16 років, за цей час зіграв 700 поєдинків та виграв 16 трофеїв.

"Мені вдалося здійснити свою мрію, я грав і отримував задоволення на багатьох полях по всьому світу. За свою кар'єру мені пощастило зустріти чудових тренерів і товаришів по команді - дякую всім за ці прекрасні часи, я сумуватиму за вами всім. Дуже дякую вам, моїм фанатам, які стежили за мною всі ці роки, і за вашу підтримку скрізь, де я грав", — написав Еден Азар.

Еден Азар у збірній Бельгії. Фото: instagram.com/hazardeden_10/

Бельгієць ставав чемпіоном з футболу у трьох країнах: у Франції з "Ліллем", в Англії з "Челсі" та в Іспанії з "Реалом". У складі збірної Бельгії Еден Азар у 2018 році посів третє місце на чемпіонаті світу.

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