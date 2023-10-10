Бывший футболист "Реала" неожиданно закончил карьеру

Реал Мадрид празднует победу в Лиге чемпионов. Фото: instagram.com/hazardeden_10/

Бывший полузащитник сборной Бельгии и мадридского "Реала" Эден Азар принял решение завершить футбольную карьеру. Летом этого года он ушел из испанского клуба.

Азар не нашел причин продолжать свою успешную карьеру, о чем сообщил в Instagram.

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Что сказал Эден Азар

Бельгиец признал, что настало время прислушаться к собственному здоровью и принять важное решение, остановиться. Эден Азар выступал на высоком уровне 16 лет, за это время сыграл 700 поединков и выиграл 16 трофеев.

"Мне удалось осуществить свою мечту, я играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру. За свою карьеру мне посчастливилось встретить замечательных тренеров и товарищей по команде — спасибо всем за эти прекрасные времена, я буду скучать по вам всем. Огромное спасибо вам, моим фанатам, которые следили за мной все эти годы, и за вашу поддержку везде, где я играл", — написал Эден Азар.

Эден Азар в сборной Бельгии. Фото: instagram.com/hazardeden_10/

Бельгиец становился чемпионом по футболу в трех странах: во Франции с "Лиллем", в Англии с "Челси" и в Испании с "Реалом". В составе сборной Бельгии Эден Азар в 2018 году занял третье место на чемпионате мира.

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