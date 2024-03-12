Колишній футболіст збірної Палестини загинув у секторі Гази

Мохаммед Баракат під час тренування. Фото: Al Jazeera

Колишній футболіст збірної Палестини з футболу Мохаммед Баракат став жертвою обстрілу у секторі Гази. У момент трагедії спортсмен перебував у своєму будинку.

Баракат завершив кар'єру футболіста минулого року, повідомляє Al Jazeera.

Читайте також:

Відомий у Палестині колишній футболіст національної команди під час обстрілу сектору Гази отримав травми, які виявились несумісними з життям. Його тіло виявили під час розбору завалів зруйнованого будинку.

Мохаммед Баракат під час ігрової кар'єри. Фото: Al Jazeera

Що відомо про Бараката

Влітку минулого року 39-річний футболіст офіційно завершив кар'єру. У своєму прощальному матчі Мохаммеду вдалося забити гол. Спортсмен провів три поєдинки у складі збірної Палестини з футболу.

Баракат відомий у Палестині за виступами за "Хан-Юніса", де був капітаном, атакуючим півзахисником та місцевою легендою. Загалом Мохаммед забив за цю команду 114 голів. Після закінчення футбольної кар'єри він хотів вивчитися на курсах УЄФА та стати тренером.

Нагадаємо, Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.

Біатлоністка Джима встановила новий рекорд.

Голкіпер Андрій Трубін залишить "Бенфіку" заради трансферу у топклуб.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.

Мудрик забив "Ньюкаслу" — як уболівальники "Челсі" відреагували на гол українця.