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Колишній футболіст збірної Палестини загинув у секторі Гази

12 березня 2024 14:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній футболіст збірної Палестини загинув у секторі Гази
Мохаммед Баракат під час тренування. Фото: Al Jazeera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної Палестини з футболу Мохаммед Баракат став жертвою обстрілу у секторі Гази. У момент трагедії спортсмен перебував у своєму будинку.

Баракат завершив кар'єру футболіста минулого року, повідомляє Al Jazeera.

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Відомий у Палестині колишній футболіст національної команди під час обстрілу сектору Гази отримав травми, які виявились несумісними з життям. Його тіло виявили під час розбору завалів зруйнованого будинку.

Мохаммед Баракат
Мохаммед Баракат під час ігрової кар'єри. Фото: Al Jazeera

Що відомо про Бараката

Влітку минулого року 39-річний футболіст офіційно завершив кар'єру. У своєму прощальному матчі Мохаммеду вдалося забити гол. Спортсмен провів три поєдинки у складі збірної Палестини з футболу.

Баракат відомий у Палестині за виступами за "Хан-Юніса", де був капітаном, атакуючим півзахисником та місцевою легендою. Загалом Мохаммед забив за цю команду 114 голів. Після закінчення футбольної кар'єри він хотів вивчитися на курсах УЄФА та стати тренером.

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війна
спорт
Сектор Гази
футбол
Палестина

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