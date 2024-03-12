Бывший футболист сборной Палестины погиб в секторе Газа

Мохаммед Баракат во время тренировки. Фото: Al Jazeera

Бывший футболист сборной Палестины по футболу Мохаммед Баракат стал жертвой обстрела сектора Газа. В момент трагедии спортсмен находился в своем доме.

Баракат завершил карьеру футболиста в прошлом году, сообщает Al Jazeera.

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Мохаммед Баракат во время игровой карьеры. Фото: Al Jazeera

Что известно про Бараката

Летом прошлого года 39-летний футболист официально завершил карьеру. В своем прощальном матче Мохаммеду удалось забить гол. Спортсмен провел три поединка в составе сборной Палестины по футболу.

Баракат известен в Палестине по выступлениям за "Хан-Юниса", где был капитаном, атакующим полузащитником и местной легендой. В общей сложности Мохаммед забил за эту команду 114 голов. После окончания футбольной карьеры он хотел выучиться на курсах УЕФА и стать тренером.

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