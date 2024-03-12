Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бывший футболист сборной Палестины погиб в секторе Газа arrow

Бывший футболист сборной Палестины погиб в секторе Газа

12 марта 2024 14:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший футболист сборной Палестины погиб в секторе Газа
Мохаммед Баракат во время тренировки. Фото: Al Jazeera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Палестины по футболу Мохаммед Баракат стал жертвой обстрела сектора Газа. В момент трагедии спортсмен находился в своем доме.

Баракат завершил карьеру футболиста в прошлом году, сообщает Al Jazeera

Читайте также:

Известный в Палестине бывший футболист национальной команды во время обстрела сектора Газа получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью. Его тело обнаружили во время разбора завалов разрушенного дома. 

Мохаммед Баракат
Мохаммед Баракат во время игровой карьеры. Фото: Al Jazeera

Что известно про Бараката 

Летом прошлого года 39-летний футболист официально завершил карьеру. В своем прощальном матче Мохаммеду удалось забить гол. Спортсмен провел три поединка в составе сборной Палестины по футболу. 

Баракат известен в Палестине по выступлениям за "Хан-Юниса", где был капитаном, атакующим полузащитником и местной легендой. В общей сложности Мохаммед забил за эту команду 114 голов. После окончания футбольной карьеры он хотел выучиться на курсах УЕФА и стать тренером. 

Напомним, Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд. 

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб. 

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером. 

Мудрик забил "Ньюкаслу" — как болельщики "Челси" отреагировали на гол украинца.

война
спорт
Сектор Газа
футбол
Палестина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство