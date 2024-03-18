Колишній глава футбольних арбітрів Росії працює кур'єром

Сергій Хусаїнов у роботі в РФС. Фото: російські ЗМІ

Колишній голова суддівського комітету Росії Сергій Хусаїнов зізнався, що йому не вистачає грошей життя. Колишній арбітр ФІФА підробляє кур'єром та доставляє замовлення.

Хусаїнов розповів в інтерв'ю російським ЗМІ, чим зараз заробляє життя.

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Колишній захисник московського "Динамо" Сергій Хусаїнов працював футбольним арбітром із 1980-х років. Він встиг провести 74 матчі у чемпіонаті СРСР з футболу, після цього працював у чемпіонаті Росії. Хусаїнов судив фінал національного Кубка 1993 року.

Хусаїнов був суддею категорії ФІФА, а після завершення активної кар'єри арбітра очолив комітет рефері РФС. Проте вже довгі роки він ніяк не пов'язаний із футболом. Тепер 69-річний пенсіонер в інший спосіб заробляє на життя.

Сергій Хусаїнов перед матчем. Фото: російські ЗМІ

Чим займається екссуддя ФІФА

Хусаїнов зізнався, що вже декілька років працює кур'єром. Саме цей вид діяльності допомагає арбітру заробити гроші на оплату комунальних послуг та продуктів.

Колишній рефері розвозить у термосумці по Москві пироги, які роблять у популярній мережі швидкого харчування. Хусаїнов працює без машини, користується громадським транспортом та отримує по 250 рублів (2,5 євро — Ред.) за доставку кожного замовлення.

На роботі пішли назустріч Хусаїнову і дозволили йому відпочивати півдня у суботу та неділю. У цей час колишній професійний арбітр судить матчі футбольних ветеранів.

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