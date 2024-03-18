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Бывший глава футбольных арбитров России работает курьером

18 марта 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший глава футбольных арбитров России работает курьером
Сергей Хусаинов во работы в РФС. Фото: российские СМИ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший председатель судейского комитета России Сергей Хусаинов признался, что ему не хватает денег на жизнь. Бывший арбитр ФИФА подрабатывает курьером и доставляет заказы.

Хусаинов рассказал в интервью российским СМИ, чем сейчас зарабатывает на жизнь.

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Бывший защитник московского "Динамо" Сергей Хусаинов работал футбольным арбитром с 1980-х годов. Он успел провести 74 матча в чемпионате СССР по футболу, после этого работал в чемпионате России. Хусаинов судил финал национального Кубка в 1993 году. 

Хусаинов был судье категории ФИФА, а после завершения активной карьеры арбитра возглавил комитет рефери РФС. Однако уже долгие годы он никак не связан с футболом. Теперь 69-летний пенсионер другим способом зарабатывает на жизнь. 

Сергей Хусаинов
Сергей Хусаинов перед матчем. Фото: российские СМИ

Чем занимается экс-судья ФИФА

Хусаинов признался, что уже несколько лет работает курьером. Именно этот род деятельности помогает арбитру заработать деньги на оплату коммунальных услуг и продуктов. 

Бывший рефери развозит в термосумке по Москве пироги, которые делают в популярной сети быстрого питания. Хусаинов работает без машины, пользуется общественным транспортом и получает по 250 рублей (2,5 евро — Ред.) за доставку каждого заказа. 

На работе пошли навстречу Хусаинову и разрешили ему отдыхать полдня в субботу и воскресенье. В это время бывший профессиональный арбитр судит матчи футбольных ветеранов. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку. 

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Скандал после матча "Атлетико" и "Барселоны" — Хави раскритиковал судей.

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

Забарный рассказал, как сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

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