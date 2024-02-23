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Колишній гравець Евертона отримав довічне ув’язнення в Китаї через хабар

23 лютого 2024 22:28
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Колишній гравець Евертона отримав довічне ув’язнення в Китаї через хабар
Лі Те. Фото: Twitter/Barras_LATAM
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Колишнього гравця клубу АПЛ Евертона китайця Лі Те засудили до довічного ув'язнення на його Батьківщині. Він через хабар став тренером збірної та влаштовував договірні матчі. 

Про це повідомляє Daily Mail, передає Новини.LIVE.

У Лі Те була драматична кар'єра у футболі, він отримав перелом ноги у матчі за збірну Китаю, за яку провів 89 матчів. 

Згодом, через наслідки травми, був змушений спочатку залишити Англійську Прем'єр-Лігу, в якій відіграв 6 років, а потім взагалі завершити кар'єру гравця.

У 2019 році Лі Те очолив збірну Китаю в ролі виконувача обов'язків головного тренера. Через рік повноцінно став керманичем національної збірної. Але на посаді він пропрацював не довго: його звільнили, коли команда втратила шанси на вихід на Чемпіонат світу-2022.

Зізнався про неодноразові хабарі

А вже у 2022-му колишнього футболіста взяли під варту у справі про корупцію. Під час розслідування Лі зізнався, що неодноразово брав та давав хабарі. Наприклад, у 2018 році він заплатив 3 мільйони юанів (понад $416 тисяч доларів), щоб очолити збірну.

Також Лі Те організовував договірні матчі в другій китайській лізі. За все це колишнього футболіста було засуджено до довічного ув'язнення. Ексглаву федерації футболу Китаю засудили до 15 років за те, що він допоміг Лі очолити збірну за хабар.

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Китай
в'язниця
Евертон
АПЛ

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