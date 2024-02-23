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Бывший игрок Эвертона получил пожизненное заключение в Китае из-за взяток

23 февраля 2024 22:28
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Бывший игрок Эвертона получил пожизненное заключение в Китае из-за взяток
Ли Те. Фото: Twitter/Barras_LATAM
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бывшего игрока клуба АПЛ Эвертона китайца Ли Те приговорили к пожизненному заключению на его Родине. Он через взятку стал тренером сборной и устраивал договорные матчи.

Об этом сообщает Daily Mail, передает Новини.LIVE.

У Ли Те была драматическая карьера в футболе, он получил перелом ноги в матче за сборную Китая, за которую провел 89 матчей.

Впоследствии, из-за последствий травмы, был вынужден сначала покинуть Английскую Премьер-Лигу, в которой отыграл 6 лет, а затем вообще завершить карьеру игрока.

В 2019 году Ли Те возглавил сборную Китая в роли исполняющего обязанности главного тренера. Спустя год полноценно стал руководителем национальной сборной. Но в должности он проработал не долго: его уволили, когда команда потеряла шансы на выход на Чемпионат мира-2022.

Признался о неоднократных взятках

А уже в 2022 году бывшего футболиста взяли под стражу по делу о коррупции. В ходе расследования Ли признался, что неоднократно брал и давал взятки. Например, в 2018 году он заплатил 3 миллиона юаней (свыше $416 тысяч долларов), чтобы возглавить сборную.

Также Ли Те организовывал договорные матчи во второй китайской лиге. За все это бывший футболист был приговорен к пожизненному заключению. Экс-главу федерации футбола Китая приговорили к 15 годам за то, что он помог Ли возглавить сборную за взятку.

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Китай
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