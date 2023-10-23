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Колишній клуб Реброва запропонував 200 млн євро за зірку "Реала"

23 жовтня 2023 18:32
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Агабекян Карен
редактор
Колишній клуб Реброва запропонував 200 млн євро за зірку "Реала"
Вінгер "Реалу" Вінісіус Жуніор. Фото: REUTERS/Juan Medina
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Агабекян Карен
редактор

Футбольний клуб "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії вирішив підписати зірку світового футболу. При цьому клуб раніше поводив себе на трансферному ринку більш скромно.

Про це повідомив портал Football Espana.

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"Аль-Ахлі" із Джидди, який у 2017-2018 роках тренував українець Сергій Ребров, потрібне підсилення, оскільки команда стала одним із претендентів на чемпіонство. Конкуренти клубу влітку скуповували європейських зірок.

"Аль-Ахлі" потрібна зірка "Реалу"

Джерела повідомили, що саудити готові запропонувати за 23-річного бразильського вінгера "Реала" Вінісіуса Жуніора 200 млн євро.

Футболісту пропонують заробітну плату на рівні 200 млн євро за сезон. Приблизно таку ж зарплатню в "Аль-Насрі" отримує Кріштіану Роналду. Зазначимо, що для футболіста готують довгостроковий контракт.

На рішення продати гравця у Саудівську Аравію може вплинути ситуація з новим контрактом Вінісіуса. Наразі гравець та клуб не можуть домовитися про нову угоду.

Цього сезону Вінісіус у восьми матчах забив три м’ячі та віддав одну гольову передачу.

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