Бывший клуб Реброва предложил 200 млн евро за звезду "Реала"

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор. Фото: REUTERS/Juan Medina

Футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии решил подписать звезду мирового футбола. При этом клуб раньше вел себя на трансферном рынке более скромно.

Об этом сообщил портал Football Espana .

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"Аль-Ахли" из Джидды, который в 2017-2018 годах тренировал украинец Сергей Ребров, необходимо усиление, поскольку команда стала одним из претендентов на чемпионство. Конкуренты клуба летом скупали европейских звезд.

"Аль-Ахли" нужна звезда "Реала"

Источники сообщили, что саудиты готовы предложить за 23-летнего бразильского вингера "Реала" Винисиуса Жуниора 200 млн евро.

Футболисту предлагают заработную плату на уровне 200 млн евро за сезон. Приблизительно такую же зарплату в "Аль-Насре" получает Криштиану Роналду. Отметим, что для футболиста также готовится долгосрочный контракт.

На решение продать игрока в Саудовскую Аравию может повлиять ситуация с новым контрактом Винисиуса. Сейчас игрок и клуб не могут договориться о новом соглашении.

В этом сезоне Винисиус в восьми матчах забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

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