Колишній одноклубник Мудрика гратиме з Маліновським: про кого йдеться

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Форвард збірної Габона П'єр-Емерік Обамеянг продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції. Досвідченого голеадора запросив "Олімпік" із Марселя.
Обамеянг укладе контракт із клубом терміном на кілька років, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
П'єр-Емерік Обамеянг не зумів закріпитись в составі "Челсі", куди перейшов рік тому з каталонської "Барселони". На чолі англійської команди змінювалися тренери, але статус форварда залишався незмінним — футболіст запасу.
Пропозиція від "Марселя"
Французький клуб до останніх турів боровся за чемпіонство в Лізі 1, але зрештою зумів лише завоювати путівку до Ліги чемпіонів. Керівництво "Олімпіка" хоче посилити склад досвідченими футболістами, які допоможуть досягти короткострокових цілей.
"Челсі" звільнить Обамеянга від контрактних зобов'язань, щоб форвард міг безкоштовно перейти у "Марсель". 34-річний футболіст підпише з французьким клубом контракт на строк до літа 2026 року. Це відбудеться одразу після медичного обстеження, яке заплановано на найближчий четвер.
У сезоні 2022/2023 П'єр-Емерік Обамеянг провів за "Челсі" 23 поєдинки у всіх турнірах, забив три голи та зробив дві результативні передачі.
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