Колишній одноклубник Мудрика гратиме з Маліновським: про кого йдеться

Футболісти "Челсі" святкують гол. Фото: instagram.com/auba/

Форвард збірної Габона П'єр-Емерік Обамеянг продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції. Досвідченого голеадора запросив "Олімпік" із Марселя.

Обамеянг укладе контракт із клубом терміном на кілька років, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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П'єр-Емерік Обамеянг не зумів закріпитись в составі "Челсі", куди перейшов рік тому з каталонської "Барселони". На чолі англійської команди змінювалися тренери, але статус форварда залишався незмінним — футболіст запасу.

Пропозиція від "Марселя"

Французький клуб до останніх турів боровся за чемпіонство в Лізі 1, але зрештою зумів лише завоювати путівку до Ліги чемпіонів. Керівництво "Олімпіка" хоче посилити склад досвідченими футболістами, які допоможуть досягти короткострокових цілей.

Обамеянг на тренуванні. Фото: instagram.com/auba/

"Челсі" звільнить Обамеянга від контрактних зобов'язань, щоб форвард міг безкоштовно перейти у "Марсель". 34-річний футболіст підпише з французьким клубом контракт на строк до літа 2026 року. Це відбудеться одразу після медичного обстеження, яке заплановано на найближчий четвер.

У сезоні 2022/2023 П'єр-Емерік Обамеянг провів за "Челсі" 23 поєдинки у всіх турнірах, забив три голи та зробив дві результативні передачі.

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