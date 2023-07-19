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Бывший одноклубник Мудрика будет играть с Малиновским: о ком речь

19 июля 2023 16:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший одноклубник Мудрика будет играть с Малиновским: о ком речь
Футболисты "Челси" празднуют гол. Фото: instagram.com/auba/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в чемпионате Франции. Опытного голеадора пригласил "Олимпик" из Марселя.

Обамеянг заключит контракт с клубом сроком на несколько лет, сообщает журналист Фабрицио Романо

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Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел проявить себя в "Челси", куда перешел год назад из каталонской "Барселоны". Во главе английской команды менялись тренеры, но статус форварда оставался прежним — футболист запаса. 

Предложение от "Марселя"

Французский клуб до последних туров боролся за чемпионство в Лиге 1, но в итоге сумел лишь завоевать путевку в Лигу чемпионов. Руководство "Олимпика" хочет усилить состав опытными футболистами, которые помогут добиться краткосрочных целей. 

Пьер-Эмерик Обамеянг
Обамеянг на тренировке. Фото: instagram.com/auba/

"Челси" освободит Обамеянга от контрактных обязательств, чтобы форвард мог бесплатно уйти в "Марсель". 34-летний футболист подпишет с французским клубом контракт сроком до лета 2026 года. Это произойдет сразу после медицинского обследования, которое запланировано на ближайший четверг. 

В сезоне 2022/2023 Пьер-Эмерик Обамеянг провел за "Челси" 23 поединка во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Напомним, Ястремская пригласила в обстрелянную Одессу защищающих россиян лидеров WTA и ITF. 

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