Бывший одноклубник Мудрика будет играть с Малиновским: о ком речь
Форвард сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в чемпионате Франции. Опытного голеадора пригласил "Олимпик" из Марселя.
Обамеянг заключит контракт с клубом сроком на несколько лет, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Пьер-Эмерик Обамеянг не сумел проявить себя в "Челси", куда перешел год назад из каталонской "Барселоны". Во главе английской команды менялись тренеры, но статус форварда оставался прежним — футболист запаса.
Предложение от "Марселя"
Французский клуб до последних туров боролся за чемпионство в Лиге 1, но в итоге сумел лишь завоевать путевку в Лигу чемпионов. Руководство "Олимпика" хочет усилить состав опытными футболистами, которые помогут добиться краткосрочных целей.
"Челси" освободит Обамеянга от контрактных обязательств, чтобы форвард мог бесплатно уйти в "Марсель". 34-летний футболист подпишет с французским клубом контракт сроком до лета 2026 года. Это произойдет сразу после медицинского обследования, которое запланировано на ближайший четверг.
В сезоне 2022/2023 Пьер-Эмерик Обамеянг провел за "Челси" 23 поединка во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Напомним, Ястремская пригласила в обстрелянную Одессу защищающих россиян лидеров WTA и ITF.
Хавбек Михаил Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру.
Буяльский получит предложение из Германии: есть интерес от клуба Бундеслиги.
Сидорчук может уйти из "Динамо" и продолжить карьеру за рубежом.
Жена Роналду показала, что ест Криштиану во время отпуска.