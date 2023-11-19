Колишній російськикий футболіст з початку вторгнення активно допомагає Україні

Ігор Скляров. Фото: Google

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну один із колишніх російських та радянських футболістів почав допомагати як волонтер. Про це розповів співголова Комітету національних збірних УАФ Олексій Михайличенко.

Людиною, яка допомагає українцям, є ексгравець збірної Росії Ігор Скляров, повідомив "Український футбол".

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За словами Михайличенка, який грав зі Скляровим у Олімпійській збірній СРСР, росіянин відразу запропонував допомогти.

Варто зазначити, що Скляров проживає в Чикаго (США), де велика українська діаспора. Колишній футболіст навіть записався у волонтерське об’єднання тероборона Чикаго.

"Скляров з перших днів записався в тероборону Чикаго. Вони там займаються волонтерством і допомагають Україні", — сказав Михайличенко.

Михайличенко разом зі Скляровим виступали у складі олімпійської збірною СРСР на ОІ-1988 в Сеулі, де виграли золоті медалі.

Після розпаду СРСР Скляров зіграв один матч за національну команду Росії. На клубному рівні він грав за "Торпедо" (Таганрог), СКА (Ростов-на-Дону), "Динамо" (Москва), "Металург" (Липецьк) та "Спартак" (Рязань").

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