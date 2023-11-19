Бывший российский футболист с начала вторжения активно помогает Украине

Игорь Скляров. Фото: Google

После начала полномасштабного вторжения в Украину один из бывших российских и советских футболистов стал помогать как волонтер. Об этом рассказал сопредседатель Комитета национальных сборных УАФ Алексей Михайличенко.

Человеком, который помогает украинцам, является экс-игрок сборной России Игорь Скляров, сообщил "Украинский футбол".

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По словам Михайличенко, игравшего со Скляровым в Олимпийской сборной СССР, россиянин сразу предложил помочь.

Стоит отметить, что Скляров проживает в Чикаго (США), где есть большая украинская диаспора. Бывший футболист даже записался в волонтёрское объединение терроборона Чикаго.

"Скляров с первых дней записался в терроборону Чикаго. Они там занимаются волонтерством и помогают Украине", — сказал Михайличенко.

Михайличенко вместе со Скляровым выступали в составе олимпийской сборной СССР на ОИ-1988 в Сеуле, где выиграли золотые медали.

После распада СССР Скляров сыграл один матч за национальную команду России. На клубном уровне он играл за "Торпедо" (Таганрог), СКА (Ростов-на-Дону), "Динамо" (Москва), "Металлург" (Липецк) и "Спартак" (Рязань).

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