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Колишній тенісист розповів, як воює у спецназі СБУ

20 лютого 2024 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній тенісист розповів, як воює у спецназі СБУ
Сергій Стаховський під час служби в армії. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український спортсмен Сергій Стаховський вже майже два роки служить у Збройних силах України (ЗСУ). Колишній тенісист працює у найгарячіших точках на фронті.

Стаховський в інтерв'ю "Українській правді" розповів, як потрапив до одного з елітних бойових з'єднань.

Після початку повномасштабного військового вторгнення росіян Сергій Стаховський повернувся з Лондона до України та добровільно приєднався до сил територіальної оборони. З того часу колишній тенісист захищає батьківщину зі зброєю в руках. Останнім часом він робить це у лавах спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Сергій Стаховський
Сергій Стаховський під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

За два роки війни Сергій Стаховський взяв участь в обороні великих міст України, захищав Бахмут та Авдіївку. Він заявив, що спецгрупа СБУ ефективно працює на лінії зіткнення. Бійці мають мінометний розрахунок і FPV, які часто працюють у тандемі.

Стаховський багато взаємодіє із розрахунком FPV. Він є інженером, який споряджає дрони, встановлює на ці апарати бойову частину. Спортсмен підтвердив, що росіяни щодня втрачають величезну кількість живої сили, але не звертають на це уваги.

Спортивні досягнення Стаховського

Протягом своєї тенісної кар'єри Сергій Стаховський заробив понад п'ять мільйонів євро. Спортсмен із Києва доходив до 1/16 усіх чотирьох тенісних мейджорів, а в парному розряді брав участь у 1/8 Australian Open, Вімблдона та US Open.

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Сергій Стаховський
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