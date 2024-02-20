Бывший теннисист рассказал, как воюет в спецназе СБУ

Сергей Стаховский во время службы в армии. Фото: скриншот YouTube

Украинский спортсмен Сергей Стаховский уже почти два года служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Бывший теннисист работает в самых горячих точках на фронте.

Стаховский в интервью "Украинской правде" рассказал, как попал в одно из элитных боевых соединений.

После начала полномасштабного военного вторжения россиян Сергей Стаховский вернулся из Лондона в Украину и добровольно присоединился к силам территориальной обороны. С тех пор бывший теннисист защищает родину с оружием в руках. В последнее время он делает это в рядах спецподразделения СБУ "Альфа".

Сергей Стаховский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

За два года войны Сергей Стаховский поучаствовал в обороне крупных городов Украина, защищал Бахмут и Авдеевку. Он заявил, что спецгруппа СБУ эффективно работает на линии соприкосновения. У бойцов есть минометный расчет и FPV, которые часто работают в тандеме.

Стаховский много взаимодействует с расчетом FPV. Он является инженером, который снаряжает дроны, устанавливает на эти аппараты боевую часть. Спортсмен подтвердил, что россияне каждый день теряют огромное количество живой силы, но не обращают на это внимания.

Спортивные достижения Стаховского

В течение своей теннисной карьеры Сергей Стаховский заработал больше пяти миллионов евро. Спортсмен из Киева доходил до 1/16 всех четырех теннисных мейджоров, а в парном разряде участвовал в 1/8 Australian Open, Уимблдона и US Open.

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