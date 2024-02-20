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Бывший теннисист рассказал, как воюет в спецназе СБУ

20 февраля 2024 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший теннисист рассказал, как воюет в спецназе СБУ
Сергей Стаховский во время службы в армии. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский спортсмен Сергей Стаховский уже почти два года служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Бывший теннисист работает в самых горячих точках на фронте. 

Стаховский в интервью "Украинской правде" рассказал, как попал в одно из элитных боевых соединений. 

После начала полномасштабного военного вторжения россиян Сергей Стаховский вернулся из Лондона в Украину и добровольно присоединился к силам территориальной обороны. С тех пор бывший теннисист защищает родину с оружием в руках. В последнее время он делает это в рядах спецподразделения СБУ "Альфа". 

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

За два года войны Сергей Стаховский поучаствовал в обороне крупных городов Украина, защищал Бахмут и Авдеевку. Он заявил, что спецгруппа СБУ эффективно работает на линии соприкосновения. У бойцов есть минометный расчет и FPV, которые часто работают в тандеме. 

Стаховский много взаимодействует с расчетом FPV. Он является инженером, который снаряжает дроны, устанавливает на эти аппараты боевую часть. Спортсмен подтвердил, что россияне каждый день теряют огромное количество живой силы, но не обращают на это внимания. 

Спортивные достижения Стаховского 

В течение своей теннисной карьеры Сергей Стаховский заработал больше пяти миллионов евро. Спортсмен из Киева доходил до 1/16 всех четырех теннисных мейджоров, а в парном разряде участвовал в 1/8 Australian Open, Уимблдона и US Open. 

Напомним, киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

Лидер "Баварии" подрался с тренером и решил сменить клуб.

"Челси" решил продать Мудрика.

Трубин заинтересовал три известных клуба — готовится трансфер. 

Месси назвал своего преемника в "Барселоне".

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украинские теннисисты

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