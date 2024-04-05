Колишній тренер Динамо та збірної Білорусі залишився без роботи

Олександр Хацкевич залишився без роботи. Фото: "Заглембе"

Спочатку головного тренера польського "Заглембе" Олександра Хацкевича із другого дивізіону чемпіонату Польщі побили вболівальники клубу. Зараз же з'ясувалося, що він залишив свою посаду.

Про відставку досвідченого фахівця повідомив портал Трибуна Білорусь.

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Хацкевич знову без роботи

За інформацією джерела, "Заглембе" залишили обидва білоруси, які останніми місяцями керували командою. Це Хацкевич та спортивний директор Михаї Залевські.

Відомо, що контракти з білорусами розірвали за згодою сторін. Відбулася відставка в момент, коли невдоволення результатами стало піковим й вболівальники, які прорвалися на тренувальну базу, намагалися побити Хацкевича.

Білоруський фахівець прийняв "Заглембе" у січні 2024 року, підписавши контракт до кінця сезону. На момент приходу клуб як був на останньому місці, так і залишився. Хацкевич у шести матчах керував командою, і вона набрала лише два очки — дві нічиї та чотири поразки.

Незадовго до свого звільнення Хацкевич спочатку закрив гравців у роздягальні та запропонував їм самим обирати тактику, а потім дав журналістам свою адресу електронної пошти, щоб ті надіслали пропозиції щодо тактики.

Після 25 турів "Заглембе" йде на останньому місці та відстає від рятівної 15-ї позиції на 12 балів.

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