Бывший тренер Динамо и сборной Беларуси остался без работы

Александр Хацкевич остался без работы. Фото: "Заглембе"

Сначала главного тренера польского "Заглембе" Александра Хацкевича из второго дивизиона чемпионата Польши побили болельщики клуба. Сейчас же выяснилось, что он покинул свою должность.

Об отставке опытного специалиста сообщил портал Трибуна Беларусь.

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Хацкевич снова без работы

По информации источника, "Заглембе" покинули оба белоруса, которые в последние месяцы руководили командой. Это Хацкевич и спортивный директор Михаи Залевский.

Известно, что контракты с белорусами разорвали по обоюдному согласию. Случилась отставка в момент, когда недовольство результатами стало пиковым и прорвавшиеся на тренировочную базу болельщики пытались побить Хацкевича.

Белорусский специалист принял "Заглембе" в январе 2024 года, подписав контракт до конца сезона. На момент его прихода, клуб как был на последнем месте, так на нем и остался. Хацкевич в шести матчах руководил командой, и она набрала всего два очка — две ничьи и четыре поражения.

Незадолго до своего увольнения Хацкевич сначала закрыл игроков в раздевалке и предложил им самим выбирать тактику, а затем дал журналистам свою почту, чтобы те прислали предложения по тактике.

После 25 туров "Заглембе" идет на последнем месте и отстает от спасительной 15-й позиции на 12 баллов.

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