Ігор Йовічевич оголосив про завершення співпраці із саудівським клубом "Аль-Раед"

Тренер Ігор Йовічевич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич завершив співпрацю із саудівським клубом "Аль-Раед". Він працював у клубі рік.

Про це тренер повідомив на своїй сторінці в мережі Instagram.

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Хорватський тренер пішов з клубу після року роботи.

"Я хотів би заявити, що сьогодні моя подорож з ФК "Аль-Раед" підійшла до кінця. Дуже довгий, важкий і складний сезон, з безліччю прекрасних моментів і емоцій. Ми були разом, як одна сім’я в клубі "Аль-Раед". Але сьогодні наші шляхи розходяться. Тепер я зможу насолоджуватися переглядом з маленьких екранів", — йдеться в дописі.

Допис Йовічевіча в Instagram. Фото: скриншот

Також він подякував членам клубу та гравцям за те, що підтримували його у важкі часи.

"Я також хотів би нагадати, що коли у нас були погані результати, а також погані часи в клубі, всі члени клубу і президент підтримували мене, весь персонал підтримував мене, всі гравці підтримували мене, і ми підтримували один одного і наполегливо працювали, щоб досягти того, у що ми вірили", — пише він.

Йовічевич написав, що він дуже щасливий від того, що зміг працювати та керувати гравцями.

"Я хотів би подякувати своїм гравцям за кожну хвилину, яку ми провели разом. Я хочу подякувати пану президенту за цю чудову можливість і досвід. Я бажаю "Аль-Раеду" та моїм гравцям великих успіхів у майбутньому", — йдеться в дописі Йовічевича.

Відомо, що "Аль-Раед" посів 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії на чолі з Йовічевичем.

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