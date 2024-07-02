Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Колишній тренер Шахтаря оголосив про відхід з відомого клубу arrow

Колишній тренер Шахтаря оголосив про відхід з відомого клубу

2 липня 2024 14:07
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Ігор Йовічевич оголосив про завершення співпраці із саудівським клубом "Аль-Раед"
Тренер Ігор Йовічевич. Фото: instagram.com/fcshakhtar
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич завершив співпрацю із саудівським клубом "Аль-Раед". Він працював у клубі рік. 

Про це тренер повідомив на своїй сторінці в мережі Instagram.

Читайте також:

Йовічевич йде з клубу Аль-Раед

Хорватський тренер пішов з клубу після року роботи. 

"Я хотів би заявити, що сьогодні моя подорож з ФК "Аль-Раед" підійшла до кінця. Дуже довгий, важкий і складний сезон, з безліччю прекрасних моментів і емоцій. Ми були разом, як одна сім’я в клубі "Аль-Раед". Але сьогодні наші шляхи розходяться. Тепер я зможу насолоджуватися переглядом з маленьких екранів", — йдеться в дописі. 

Допис Йовічевіча
Допис Йовічевіча в Instagram. Фото: скриншот

Також він подякував членам клубу та гравцям за те, що підтримували його у важкі часи. 

"Я також хотів би нагадати, що коли у нас були погані результати, а також погані часи в клубі, всі члени клубу і президент підтримували мене, весь персонал підтримував мене, всі гравці підтримували мене, і ми підтримували один одного і наполегливо працювали, щоб досягти того, у що ми вірили", — пише він.

Йовічевич написав, що він дуже щасливий від того, що зміг працювати та керувати гравцями. 

"Я хотів би подякувати своїм гравцям за кожну хвилину, яку ми провели разом. Я хочу подякувати пану президенту за цю чудову можливість і досвід. Я бажаю "Аль-Раеду" та моїм гравцям великих успіхів у майбутньому", — йдеться в дописі Йовічевича.

Відомо, що "Аль-Раед" посів 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії на чолі з Йовічевичем.

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Бущан піде з "Динамо" — як успіх Грузії на Євро вплинув на кар'єру гравця

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України. 

Роналду встановив антирекорд на Євро-2024 — чим відзначився португалець. 

Де Брюйне нахамив журналістам після вильоту Бельгії з Євро-2024.

спорт футбол ФК Шахтар Ігор Йовічевіч тренер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо