Игорь Йовичевич объявил о завершении сотрудничества с саудовским клубом "Аль-Раед"

Тренер Игорь Йовичевич. Фото: instagram.com/fcshakhtar

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич завершил сотрудничество с саудовским клубом "Аль-Раед". Он работал в клубе год.

Об этом тренер сообщил на своей странице в сети Instagram.

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Хорватский тренер ушел из клуба после года работы.

"Я хотел бы заявить, что сегодня мое путешествие с ФК "Аль-Раед" подошло к концу. Очень долгий, трудный и сложный сезон, с множеством прекрасных моментов и эмоций. Мы были вместе, как одна семья в клубе "Аль- Раед". Но сегодня наши пути расходятся. Теперь я смогу наслаждаться просмотром с маленьких экранов", — говорится в сообщении.

Сообщение Йовичевича в Instagram. Фото: скриншот

Также он поблагодарил членов клуба и игроков за то, что поддерживали его в трудные времена.

"Я также хотел бы напомнить, что когда у нас были плохие результаты и плохие времена в клубе, все члены клуба и президент поддерживали меня, весь персонал поддерживал меня, все игроки поддерживали меня, и мы поддерживали друг друга и упорно трудились, чтобы достичь того, во что мы верили", — пишет он.

Йовичевич написал, что он очень счастлив, что смог работать и управлять игроками.

"Я хотел бы поблагодарить своих игроков за каждую минуту, которую мы провели вместе. Я хочу поблагодарить господина президента за эту замечательную возможность и опыт. Я желаю "Аль-Раеду" и моих игроков больших успехов в будущем", — говорится в сообщении Йовичевича.

Известно, что "Аль-Раед" занял 12 место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии во главе с Йовичевичем.

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