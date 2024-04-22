Колишній тренер Шахтаря показав, як допомагає українським дітям — він не стримав сліз

Пауло Фонсека розплакався під час зустрічі з українськими дітьми. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

Головний тренер французького "Лілля" португалець Пауло Фонсека продовжує підтримувати Україну. Раніше фахівець тренував донецький "Шахтар", а його дружиною є українка.

Фонсека у Instagram повідомив про допомогу українським дітям.

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Як стало відомо, після перемоги "Лілля" над "Страсбургом" (1:0) Фонсека запросив до роздягальні команди 50 дітей-біженців із Харкова.

Під час спілкування із дітьми Пауло розплакався.

"Особливий день. Сьогодні розділили нашу перемогу з українськими дітьми. 50 хлопчиків та дівчаток із міста Харкова, яке щодня страждає від бомбардувань, були нашими гостями. Я провів багато ігор у Харкові, і серце розривається щоразу, коли бачу дітей, чиє дитинство вкрала війна. Ви всі маленькі герої", — написав Фонсека.

Зазначимо, що початок російського повномасштабного вторгнення в Україну Фонсека зустрів в Україні, де проводив відпустку. Потім фахівця було евакуйовано разом із легіонерами "Шахтаря" та "Динамо".

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