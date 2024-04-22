Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бывший тренер Шахтера показал, как помогает украинским детям — он не сдержал слез arrow

Бывший тренер Шахтера показал, как помогает украинским детям — он не сдержал слез

22 апреля 2024 12:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бывший тренер Шахтера показал, как помогает украинским детям — он не сдержал слез
Пауло Фонсека расплакался на встрече с украинскими детьми. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер французского "Лилля" португалец Пауло Фонсека продолжает поддерживать Украину. Ранее специалист тренировал донецкий "Шахтер" и взял в жены украинку.

Фонсека в Instagram сообщил о помощи украинским детям.

Читайте также:

Фонсека поддерживает Украину

Как стало известно, после победы "Лилля" над "Страсбургом" (1:0) Фонсека пригласил в раздевалку команды 50 детей-беженцев из Харькова.

Во время общения с детьми Пауло расплакался.

"Особенный день. Сегодня разделили нашу победу с украинскими детьми. 50 мальчиков и девочек из города Харькова, который ежедневно страдает от бомбардировок, были нашими гостями. Я провел много игр в Харькове, и сердце разрывается каждый раз, когда вижу детей, чье детство украла война. Вы все маленькие герои💙", — написал Фонсека.

Отметим, что начало российского полномасштабного вторжения в Украину Фонсека встретил в Украине, где проводил отпуск. Затем специалист был эвакуирован вместе с легионерами "Шахтера" и "Динамо".

Напомним, Цыганков начнет следующий сезон не в "Жироне" — летом будет трансфер. 

Анчелотти оценил игру Лунина в матче "Реала" против "Барселоны". 

Хави назвал виновных в поражении "Барселоны" от "Реала". 

Украинский боксер уступил Фьюри, но есть нюанс. 

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.

дети
беженцы
Пауло Фонсека
Лилль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри