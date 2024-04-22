Бывший тренер Шахтера показал, как помогает украинским детям — он не сдержал слез

Пауло Фонсека расплакался на встрече с украинскими детьми. Фото: instagram.com/paulofonseca_oficial

Главный тренер французского "Лилля" португалец Пауло Фонсека продолжает поддерживать Украину. Ранее специалист тренировал донецкий "Шахтер" и взял в жены украинку.

Фонсека в Instagram сообщил о помощи украинским детям.

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Как стало известно, после победы "Лилля" над "Страсбургом" (1:0) Фонсека пригласил в раздевалку команды 50 детей-беженцев из Харькова.

Во время общения с детьми Пауло расплакался.

"Особенный день. Сегодня разделили нашу победу с украинскими детьми. 50 мальчиков и девочек из города Харькова, который ежедневно страдает от бомбардировок, были нашими гостями. Я провел много игр в Харькове, и сердце разрывается каждый раз, когда вижу детей, чье детство украла война. Вы все маленькие герои💙", — написал Фонсека.

Отметим, что начало российского полномасштабного вторжения в Украину Фонсека встретил в Украине, где проводил отпуск. Затем специалист был эвакуирован вместе с легионерами "Шахтера" и "Динамо".

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