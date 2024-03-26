Колишній тренер збірної України назвав план для перемоги над Ісландією

Футболісти збірної України. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 26 березня зіграє у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024. Матч з Ісландією відбудеться у польському Вроцлаві.

Свій прогноз в коментарі "Футбольній Хаті" зробив колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо.

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За словами Сабо, Ісландія є дуже дисциплінованою командою й добре грає на контратаках. Тому фахівець радить підопічним Сергя Реброва багато бити по воротах суперника. Для цієї задачі тренер радить випустити Руслана Маліновського.

"На опорного півзахисника, хто б це не був, буде дуже великий тиск. Тому бажаю удачі Бражку чи Сидорчуку, незалежно від того, хто вийде на матч.

Думаю, що наша збірна буде грати першим номером, багато атакувати і доб'ється свого. Мій прогноз — перемога збірної України з рахунком 1:0", — сказав Сабо.

Переможець фіналу кваліфікації Україна — Ісландія вийде на чемпіонат Європи, де зіграє в одній групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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